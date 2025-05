Expresentadora del Canal RCN habló del cáncer que padeció tras infidelidad que su esposo

El Canal RCN es uno de los dos principales canales de televisión en Colombia, propiedad de la Organización Ardila Lülle. Además, se ha consolidado como un referente en la televisión colombiana gracias a una programación diversa que incluye el noticiero, telenovelas y ‘realities’.

Uno de los programas de entretenimiento que hace parte de parrilla de contenidos del Canal RCN es ‘Buen día Colombia’ que en los últimos meses ha atravesado por diferentes cambios en cuanto a su grupo de presentadores y una de las más recientes salida se dio por parte de Viena Ruiz.

Ruiz salió de ‘Buen día Colombia’, luego de que alcanzara su pensión y aunque las directivas le ofrecieron quedarse por más tiempo en el programa matutino, ella desistió de esta idea. A pesar de estar alejada de la televisión, hace pocos días estuvo siendo parte del podcast ‘La lupa’, donde se refirió a cómo vive actualmente sus días en compañía de sus hijos, quienes son lo más importante para ella, pero también del momento difícil que vivió a causa del cáncer:

“Cáncer, tuve cáncer de ovario, el ovario derecho me lo tuvieron que quitar, me lo descubrieron a tiempo. Gracias a Dios no tuve que hacer quimio, eso fue antes de tener a mi segundo embarazo ante de mi cuarto hijo (…) Yo creo que fue en el momento en que el papá de los trillizos me dejó por otra persona, sentí que no valía nada (…)

Yo me veía como una mujer vieja, tenía 34 años, él me acababa de dejar y yo me veía al espejo y veía a una mujer vieja y yo decía, por eso es que él me dejó. El desamor por parte de una persona que uno ha amado y la traición también, pero también, pues es esa parte es muy dura, para mí fue terrible".

¿Cuántos hijos tiene Viena Ruiz, de ‘Buen día Colombia’?

Viena Ruiz es madre de cuatro hijos. Sus tres hijos mayores son trillizos, nacidos del matrimonio con su segundo esposo, Humberto Mora, sus nombres son Luciana, Camilo y Nicolás. Ellos nacieron en condiciones de salud delicadas, requiriendo cuidados intensivos al principio.

Posteriormente, Viena Ruiz tuvo un cuarto hijo, el menor, llamado Carlo Mario, fruto de su relación con Juan Carlos Ortiz, su tercer esposo.