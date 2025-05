Carolina Cruz se cansó de las críticas y confesó cómo es su verdadera relación con Carolina Soto, de ‘Día a día’

Carolina Cruz es una reconocida presentadora, modelo y empresaria colombiana. La carrera de la tulueña en los medios comenzó tras su participación en el Concurso Nacional de Belleza en 1999, donde representó al Valle del Cauca y fue Virreina Nacional. A partir de ahí, se consolidó en la televisión, siendo presentadora en canales como RCN y Caracol Televisión. Actualmente, hace parte de ‘Día a Día’ de Caracol Televisión, en compañía de figuras como Catalina Gómez, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y Carlos Calero.

Desde hace varios años Carolina forma parte de ‘Día a día’, donde ha recibido halagos, pero también fuertes críticas por su participación y por ende, sus declaraciones. Pero, más allá del rol que cumple, ha consolidado una relación de amistad con cada uno de los presentadores del matutino, la cual ha sido evidente a través de sus redes sociales.

Sin embargo, una de las principales dudas ha estado sobre su relación con Carolina Soto, una de sus colegas, con quien también trabajó en el Canal RCN, durante la sección de entretenimiento del noticiero. Pero, los seguidores de ambas no han pasado de largo su vínculo, añadiendo que su relación no sería la mejor, a lo que Cruz terminó aclarando destacando el cariño que le tiene a Soto y por supuesto, a sus hijos:

“Muchas de las preguntas que me hicieron ayer eran hablando de Caro Soto y de nuestra relación como amigas y compañeras de trabajo, por qué ya no se quiere, por qué ya no parchas con Caro, por qué ya no las veo juntas, por qué ya no hace viajes juntas, por qué ya no comparten en los cumpleaños de los hijos.

Entonces yo decía la gente tan chistosa, primero si somos amigas, somos compañeras de trabajo, tenemos una muy buena relación. Germán es el padrino de Salvador y es un padrino exageradamente detallista y exageradamente presente para Salva, Caro y Germán son demasiado especiales, muy buenos amigos, Caro es una gran compañera de trabajo igual que Cata y tenemos una excelente relación las tres, de verdad, tenemos una relación muy linda.

Pero, de verdad, por compromisos, por temas de agenda, no siempre podemos estar juntas, no siempre podemos viajar juntas. Caro se disculpó porque no pudieron ir al cumpleaños de Mati porque Valen tuvo como una lesión (…) Me dio mucha risa porque dije la gente de donde saca estas películas tan chistosas", fueron las declaraciones que añadió Carolina Cruz.