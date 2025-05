“Venga y me toca la nalga a mí” Rigo arremetió contra acosadores de mujeres ciclistas en Colombia

El antioqueño Rigoberto Urán es sin duda una de las leyendas del deporte colombiano, dejándole, entre otros logros al país, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El ‘Toro’ es consciente de la influencia que tiene como figura pública y aprovechó esto para alzar su voz de rechazo contra algunos sujetos que acosan a las mujeres ciclistas.

Más allá del deporte que le dio todo, ‘Rigo’ ha extendido su imagen en distintas aristas como la empresarial, con distintas tiendas deportivas y restaurantes a su nombre; así como la del entretenimiento, con su nóvela biográfica que fue transmitida por RCN y Amazon Prime y que finalizó en abril del año pasado.

Rigo

Tras el anuncio de su retiro, a finales del año pasado, Urán le ha dedicado gran parte de su tiempo al manejo de sus redes sociales, plataformas en las que no solo muestra su cotidianidad, también las usa como fuente de respaldo para diferentes causas, como el mostrar rechazo al acoso que sufren algunas de sus compañeras ciclistas y lo hizo en un video en el que expresó:

“Hay que respetar, primero las pueden hacer caer; y segundo el susto que se lleva es horrible. Vamos a respetar más a las mujeres. ¿A usted le gustaría que le hicieran eso a su mamá, a su hija o a su esposa? Respetemos a las señoras y a las muchachas que van montando bicicleta por ahí solas, un ‘poquito’ más de respeto para todas ellas. Si quiere, viene y me toca la nalga a mí o me llama, no tengo mucha, pero algo toca", expresó el deportista.

“Motociclistas, conductores, hombres en general, hacemos un llamado contundente para que respetemos a las mujeres. Las que montan en bici, las que hacen deporte en la calle, las que van en transporte público, las que van caminando. Invito a todo el gremio del ciclismo, a las autoridades, a que entre todos nos unamos para que las mujeres salgan tranquilas a la calle”, añadió