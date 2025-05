“Fue muy tóxico”: Karol G rompió el silencio sobre su relación con Anuel en su documental

Tras varios meses desaparecida de las redes sociales, Karol G volvió para sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de su documental ‘Mañana fue muy bonito’, haciendo referencia a su tour que llenó varios estadios al rededor del mundo. El lanzamiento de la premier se dio ayer en Medellín y en redes sociales mostraron algunos momentos que marcaron el documental, en especial uno donde Karol habla de su pasada relación.

La cantante paisa ahora está muy enamorada y disfrutando de su amor con Feid, pero una de sus relaciones más memorables fue con el puertorriqueño Anuel AA; aunque nunca dio detalles de su ruptura, para muchos fue evidente lo mucho que la afectó y que la cambió salir de esa relación, que ella misma señaló como tóxica.

En un clip del documental, “fue muy tóxico salir de ahí, muy difícil. Yo me despertaba que me iba a morir, sentía que como persona no tenía el valor, no podía ver el éxito o la grandeza. Yo sí sentía que era algo de lo que no iba a hacer capaz de salir, pero yo sentía todo el rato que estaba sufriendo”, afirmó la cantante.

Este 8 de marzo, el documental estará en Netflix y desde ya muchos de sus seguidores creen que esta será una experiencia cercana a la artista.

¿Qué pasó con Karol G y su ausencia en redes sociales?

Su cuenta de Instagram, con más de 70 millones de seguidores, también fue el escenario para compartir un resumen de sus vacaciones en Jamaica, donde disfrutó de la compañía de su familia y su inseparable amigo, el DJ Daiky Gamboa. No obstante, la tranquilidad del viaje se vio interrumpida por un par de incidentes. Primero, ‘La Bichota’ mostró las raspaduras sufridas en su espalda y codo tras una caída de una cuatrimoto. A este percance se sumó la inesperada llegada de un ciclón que azotó la isla caribeña, añadiendo un elemento de preocupación a su descanso.

A pesar de estos contratiempos, la artista paisa demostró su espíritu resiliente y supo disfrutar de su tiempo libre, recargando energías para la nueva etapa musical que se avecina.