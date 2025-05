Conozca el valor que Erika Zapata de ‘Noticias Caracol’ habría gastado en su cirugía estética

Erika Zapata es una periodista y corresponsal de Noticias Caracol en Medellín que ha capturado la atención y el cariño de muchos colombianos. Su historia de vida es inspiradora, pues logró llegar a las pantallas de Caracol luego de un arduo camino universitario, su autenticidad y carisma en la pantalla la han convertido en una figura cercana para muchos televidentes. En los últimos días, la presentadora compartió que se sometió a un procedimiento estético para mejorar su autoestima y calidad de vida.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Experiodista de Noticias Caracol pidió ayuda ante recaída de su agresivo cáncer, “recurro a su solidaridad”

Erika Zapata compartió que se sometió a un procedimiento especial para tratar su gigantomastia, una condición médica rara que se caracteriza por el crecimiento excesivo y desproporcionado del tejido mamario. Este aumento anormal puede ocurrir en uno o ambos senos y puede desarrollarse de manera rápida y progresiva.

En sus redes sociales comentó que se sometió a una reducción mamaria para disminuir el tamaño y el peso de los senos, la presentadora comentó: “Cambió mi vida, medio una segunda oportunidad, por eso estoy tan contenta en el día de hoy, yo tenía una patología, una enfermedad que se llama gigantomastia o hipertrofia virginal de los senos, es cuando uno tiene los senos muy grandes y eso genera muchos problemas en mi autoestima durante muchos años. Hasta que un día dije que ya no más, que quería ver mejor, me quería vestir como siempre había querido (…) Me operó el día jueves y miren, estoy totalmente aliviada y muy contenta por todos esos resultados que logré“.

¿Cuánto cuesta una reducción mamaria?

No hay una cifra promedio oficial precisa, pero basándonos en información disponible, se puede estimar que el costo de una reducción mamaria en Colombia podría oscilar entre los $8.000.000 y los $20.000.000 de pesos colombianos. Sin embargo, este es un rango muy amplio y el precio final dependerá de la experiencia del cirujano, la clínica donde se realice el procedimiento y la cantidad de tejido mamario a remover, los costos de la anestesia y los gastos postoperatorios.

Es fundamental tener en cuenta que estos son solo promedios y estimaciones. La mejor manera de obtener un precio exacto para una reducción mamaria es programar una consulta con un cirujano plástico certificado en tu área. Durante esta evaluación, el cirujano podrá analizar tus necesidades específicas, explicarte el procedimiento en detalle y proporcionarte un presupuesto personalizado que incluya todos los costos asociados.