Altafulla tenía razón sobre Yina y los televidentes muestran video de su confesión en ‘La casa de los famosos Colombia’

Yina Calderón y Altafulla sostuvieron una fuerte discusión al terminarse la gala de ‘La casa de los famosos Colombia 2’, pues a él le tocaba nominar a alguien de su equipo y se decidió por ella, pero en sus motivos agregó una información de ambos que fue el detonante de los gritos.

Altafulla aseguró que Yina Calderón estaba enamorada de él y se lo decía, “yo prefiero quedarme con esa Yina chévere de afuera que decía que yo era su amor platónico y que sentía cositas por mí”, dijo Altafulla a lo que Yina Calderón respondió “atrevido ¿yo cuando he dicho eso? Te pasaste Altafulla. Yo nunca he dicho eso”.

Tras esto llegó un enfrentamiento en el que él se mantuvo firma en su posición y ella negó tal cosa, al punto de asegurar que nunca se fijaría en un hombre como él, mientras los demás participantes veían la escena.

El momento derivó en una ola de reacciones en las redes sociales, desde donde los televidentes de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ compartieron un video en el que Yina Calderón se contradice, pues si tuvieron un acercamiento.

Altafulla, Emiro Navarro y Yina Calderón de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

¿Qué pasó entre Yina y Altafulla?

El video data de poco tiempo después de la llegada de Altafulla al reality, en el que desde la peluquería Yina Calderón se estaba desmaquillando y en ese momento se refirió a la relación que traían antes de entrar al reality de RCN.

En el video Yina Calderón reitera que se conocen desde hace años atrás, lo llevaba a fiestas y le colaboró con sus canciones en los eventos. “En ese momento yo estaba súper pegada, y yo le daba uno que otro besito, pero nunca fuimos nada, fue como un parche”, dijo Yina Calderón.

Indicó que cuando Altafulla ingresó a la placa de aspirantes, en la que perdió ante Camilo Trujillo, ella le comenzó a hacer publicidad para promocionarlo, pero que en ese momento una amiga le pidió que no lo apoyara, pues le reveló una declaración que hizo el cantante.

“Me escribe ella ‘Yina, no le hagas publicidad a él. Imagínate que yo estaba en una fiesta privada, y llegó Altafulla que estaba en Medellín. Le preguntaron que había tendido contigo y él les dijo no, yo con ella no tuve nada, esa viaja me da asco’. Pero solamente por el show, yo me presté para eso”, dijo Yina Calderón en ese entonces.

Hermanas de Yina Calderón confirman la situación de Yina y Altafulla

En el video agrega que se iba a reservar esa situación que conoció de Altafulla y que lo tendría vigilado, y que en cualquier momento se lo diría, pero Altafulla se le adelantó y dio su versión en la reciente nominación.

Al mismo tiempo recordaron una reciente entrevista que Yaya Muñoz, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ ele hizo a Leonela y Juliana, hermanas de Yina Calderón, en la que aseguran que si se dan besos y en estado de ebriedad.