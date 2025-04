Yina Calderón se burló de las axilas de La Jesuu en posicionamiento de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

‘La casa de los famosos Colombia 2’ trajo a Lady Tabares como la décimo cuarta eliminada tras la lucha de siete participantes en la placa de nominados que buscaban quedarse una semana más en la competencia con una decisión de los televidentes por medio de las votaciones en positivo.

Pero antes de conocerse al décimo cuarto eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ se llevó a cabo del intenso posicionamiento en el que los participantes se pararon al lado de uno de sus compañeros y exponerles los motivos por lo que querían que saliera del reality.

Al llegar el turno de La Jesuu lo hizo al lado de Yina Calderón y no tardó en avivar el desencuentro que tuvieron días atrás cuando reingresó a la competencia por decisión de La Toxi Costeña al conseguir el poder de la resurrección.

“Me posiciono ante vos y ganosa… Ganosa no, gangosísima de que te vayas de la casa, porque primero no sé qué parte de que no me dirigieras la palabra, no entendiste de que el jueves en la prueba de Montoc no hallabas la forma de hablarme, pero espérate ¿a mí no era la que me tratabas de lambona durante tantos años? Y mira la vida donde nos colocó desesperada porque juegue otra vez en tu juego y dos, porque no confío en las personas que de la nada sueltan a sus enemigos y cogen a sus amigos. Como por obra y gracia. Te aprovechas de esa falta de valor para minimizarlas”, fue parte de lo que dijo La Jesuu.

Yina Calderón y La Jesuu en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

La respuesta de Yina Calderón no tardó en llegar, pero no le contestó refiriéndose a lo que le dijo, sino que decidió meterse con su cuerpo. “Jesuu, mira porque mejor no te dedicas a despigmentarte las axilas o quitarte el mal aliento que cargas o tratar de hacer tu propio show y no pegarte de mí Jesuu. Que no te pase lo de la vez pasada y te vayas solamente porque hace oficio todo el día en la casa o porque absorbes mocos., igualdad, y yo mi rating no te lo voy a dar. Nunca serás como yo”.