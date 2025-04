“Da mucha rabia”: Así estafaron a presentador de Caracol y le hicieron perder varios millones

El presentador de La Red, Juan Carlos Giraldo, compartió con sus seguidores a través de Instagram que fue víctima de una estafa y contó cómo suplantaron la identidad de un amigo muy cercano, que lograron engañarlo y hacerlo perder casi 4 millones de pesos.

Todo sucedió cuando un estafador se hizo pasar por un amigo muy cercano, utilizando la modalidad en la que se combina la suplantación de identidad y la manipulación psicológica.

Presentador de Caracol fue estafado y le robaron varios millones

De acuerdo con Giraldo, todo inició cuando fue contactado por WhatsApp por uno de sus amigos cercanos, que le indicó que había cambiado de número telefónico, pero ese era el impostor, que le pidió que borrara el número anterior. El amigo vive entre Miami y Bogotá, por lo que logró engañarlo y decirle que tenía planeado un viaje para este fin de semana.

“Me dijo, ‘Bueno, voy el fin de semana’ (...) es amigo de toda la vida. Plena confianza, es camellador, buena gente, bueno. Entonces me dice que viene el fin de semana (...) Al rato me dice, ‘Mira, ¿tienes a alguien de confianza, un conductor o una persona de mucha confianza para que me transporte, me recoja en el aeropuerto? Además, voy a mandar adelante unas cosas por correo para que él me las recoja en el aeropuerto’”, explicó el presentador.

El estafador logró convencer a Giraldo de borrar el número anterior de su amigo, involucrar a un conductor de confianza del periodista para recoger un supuesto paquete y le terminó sacándole cerca de 4 millones de pesos.

Lo que lo hizo caer en cuenta de que no era una estafa, fue cuando después de haber pagado los 3.759.000 pesos, le estaban pidiendo un pago de 37 millones de pesos, para liberar la supuesta mercancía.