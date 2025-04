Así luce actualmente ‘Jesús’ de La Pasión de Cristo, por poco muere durante las grabaciones de la película

Apropósito de la Semana Santa, muchos recuerdan la película la Pasión de Cristo, un filme bastante controvertido por su simbolismo católico y además por ser una representación muy gráfica de lo que fue la crucifixión de Jesús. Esta película dirigida por Mel Gibson no solo fue un viaje espiritual para el director, sino que también para su protagonista Jim Caviezel.

Jim Caviezel ha compartido en múltiples ocasiones que grabar esta película transformó su vida profundamente. Ahora, con 56 años, Caviezel recuerda ese papel como una experiencia espiritual y física extrema, que marcó un antes y un después en su carrera y en su forma de ver el mundo.

Según ha contado en entrevistas, asumir el rol de Cristo no solo fue un reto actoral, sino también una vivencia que lo conectó con su fe por el incidente que por poco lo deja sin vida durante el rodaje de la película.

Durante el rodaje, Caviezel enfrentó situaciones que van más allá de lo que normalmente se espera en un set de cine. Uno de los incidentes más impactantes ocurrió durante la escena del Sermón de la Montaña, cuando fue alcanzado por un rayo. Aunque sobrevivió, el evento dejó a todo el equipo conmocionado; “Sentí una succión en el aire y de repente me vi saliendo de mi cuerpo. Morí en la mesa de operaciones, pero me trajeron de vuelta. Sentí una paz increíble”.

Caviezel ha dicho que, a pesar del dolor y las dificultades, interpretar a Jesús fue una bendición que lo cambió para siempre. “No puedes interpretar a Cristo y salir igual”, ha declarado, reafirmando que más allá del sufrimiento físico, fue un proceso espiritual profundo que le dejó una huella imborrable.

¿Cuál será la nueva película de La Pasión de Cristo?

Mel Gibson afirmó que junto al equipo original de la película hará una secuela que tendrá como título The Resurrection of the Christ, los rodajes se harán en roma y se espera que para el 2026, la película este en las salas de cine.