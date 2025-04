Ella es la guapa periodista de Noticias Caracol que es compañera de Erika Zapata; se lleva halagos en redes

Noticias Caracol es el informativo perteneciente a Caracol Televisión, que lleva más de dos décadas llevándole al público las principales noticias que marcan la agenda nacional a partir de todo un grupo de periodistas y presentadores.

¿Quién es la compañera de Erika Zapata, de Noticias Caracol?

La compañera de Erika, en Medellín, desde su rol en Noticias Caracol, es Mariana Rodríguez Rendón, quien también es una comunicadora social y periodista. La paisa desde hace algún tiempo forma parte de Noticias Caracol, informando en algunas emisiones y durante las respectivas vacaciones de Erika fue la presentadora principal del Valle de Aburrá.

Si bien se ha mostrado bastante emocionado con su rol en Noticias Caracol, antes de ingresar a este informativo, Marianna estuvo siendo una de las reporteras de ‘TeleAntioquia’, donde se encargó de visibilizar su talento e hizo parte del medio de comunicación por alrededor de 3 años.

¿Cómo es la relación de Erika Zapata y Mariana Rodríguez, de Noticias Caracol?

Las periodistas son la representación de Medellín, en Noticias Caracol, demostrando así su talento y profesionalismo. Cabe resaltar que en pasadas ocasiones han compartido fotos juntas, demostrando así el cariño que se tienen que se ve reflejada en su trabajo. Pues, quien también formaba parte de este equipo, fue Sebastián Palacio, quien le ha demostrado su cariño a ambas periodistas, ya es el mejor amigo de Erika Zapata.

¿Quién es la pareja de Erika Zapata, de Noticias Caracol?

Erika Zapata, a sus 28 años de edad, confesó que no ha tenido pareja, pues no ha encontrado el hombre de sus sueños. Si bien, fue víctima de varios rumores sobre un supuesto amorío con Andy Rivera, lo cierto es que entre ellos no existe nada. Por lo pronto, la periodista de Noticias Caracol espera que un buen hombre llegue a su vida y así equilibrar su vida personal y profesional.

Cabe resaltar que ahora Erika tiene en vilo a varios de sus seguidores, pues anunció a través de sus redes sociales que en 15 días cumplirá uno de sus sueños y hasta el momento se desconoce de que se trata, pero algunos aseguraron que podría estar relacionado con una cirugía estética o quizás algún tipo de viaje.