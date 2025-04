César Escola, de ‘Yo me llamo’, aclaró si tuvo una relación sentimental con Amparo Grisales, “somos un trío”

César Escola es un músico, compositor y director musical de nacionalidad argentina, que llegó a Colombia hace más de 20 años para seguir adelante con cada uno de sus proyectos. El hombre desde hace varias temporadas se desempeña como jurado en ‘Yo me llamo’, programa de entretenimiento de Caracol compartiendo set en compañía de figuras como Amparo Grisales, Rey Ruiz, Melina Ramírez y Laura Acuña.

Uno de los cambios más representativo en ‘Yo me llamo’ ha tenido que ver las nuevas figuras que ocupan este tercer lugar en el equipo de jurados, recordando así a Jessi Uribe, Yeison Jiménez y Pipe Bueno, quienes dieron de que hablar entre los televidentes. Sin embargo, en este 2025 llegó como nuevo jurado Rey Ruiz, más conocido como el ‘bombón’ de la salsa.

Lo cierto es que el cariño ha sido evidente entre ellos, pero hace pocas semanas, en medio de una entrevista, César Escola aclaró los rumores en los que se ha visto inmerso, tratándose, precisamente, si tuvo una relación sentimental con Amparo Grisales. Ante el hecho, el argentino aseguró: “Sí, en ‘Yo me llamo’ somos un trío (…) Pareja afectiva, no, somos amigos desde 1990, 35 años de amistad. Arranqué con ‘suggar’ y después a los seis meses hicimos Doña Flor y sus dos maridos, una comedia musical y Amparo estaba espectacular como siempre y aparecía fresquita de ropa en esa comedia musical y con un cuerpazo. Hermosa en ese personaje de Doña Flor".

¿Cuál fue el accidente que sufrió César Escola, de ‘Yo me llamo’?

César Escola, de ‘Yo me llamo’ ya hace varios meses se accidentó en una las vías de Bogotá mientras que se iba de su patineta eléctrica. Aunque en principio el jurado de ‘Yo me llamo’ pensó que no sería una situación grave, Escola terminó con fractura en su mano, teniendo en cuenta su pasión y trabajo con algunos instrumentos musicales y las limitaciones que esto trae consigo.

Durante algunos meses terminó sometiéndose a algunas terapias para mejorar esta situación y actualmente se encuentra bien de su mano, dejando este episodio en el olvido a pesar de las implicaciones que trajo consigo este accidente.