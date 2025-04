Melissa Gate triunfa en ‘La casa de los famosos All-Stars’ y envió mensaje a Yina Calderón: “la envidia la mata sola”

La llegada de Melissa Gate a ‘La casa de los famosos All-Stars’ generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, pues con su personaje con comentarios políticamente incorrectos conquistó al público y sus nuevos compañeros.

PUBLICIDAD

Lea también: Niurka Marcos llamó repugnante a Yina Calderón tras su actitud con Manelyk en ‘La casa de los famosos Colombia’

Melissa Gate no dudó en revelar cómo se sintió con su llegada y echó más leña al fuego al “excelente ambiente laboral” que se vivía en Colombia con la actitud de Yina Calderón con Manelyk González.

Melissa Gate en ‘La casa de los famosos All-Stars’

“Feliz, contenta, agradecida, iluminada, elegida, me siento fabulosa, grandiosa y todo lo terminado en osa”, dijo Melissa Gate a los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo, reiterando el motivo por el cual fue la seleccionada para el intercambio con Telemundo.

Minutos mas tarde hasta un enorme letrero en el que se leía “bienvenida Melissa Gate” con una decoración colombiana forma parte de una de las áreas de ‘La casa de los famosos All-Stars’ y desde allí compartió con sus nuevos compañeros.

Recibimiento a Melissa Gate en ‘La casa de los famosos All-Stars’

Durante la actividad le preguntaron por la actitud de Yina Calderón, pues es de recordar que la DJ no hizo más que poner mala cara todo el tiempo y hasta le faltó el respeto a la invitada.

Algunas de las participantes agradecieron que haya sido Melissa Gate y no Yina Calderón a quien enviaron a lo que Melissa Gate respondió “Yo creo que ella tiene rabia porque me mandaron acá y a ella no”.

PUBLICIDAD

Melissa Gate llamó envidiosa a Yina Calderón

Cuando las galas de ‘La casa de los famosos’ en ambos canales terminaron llegó la convivencia, y como parte de lo que es su ingreso recibió un termo identificativo que la hace parte de ‘La casa de los famosos All-Stars’.

“Yo voy a llegar con este y se lo voy a poner a Yina en mi cama para que lo vea. Ay qué pereza. A mí me da mucha pereza porque a mí no me gusta que me envidien. a mí no me gusta que me envidien tanto, o que quieren lo mismo que yo tengo. Pero bueno, es mejor ser la envidiada que la envidiosa. Total, a esa no la toquen, que la envida la mata sola”, dijo Melissa Gate.