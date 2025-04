Margarita Rosa de Francisco presumió a su pareja, quien la acompañó a los Premios India Catalina

Margarita Rosa de Francisco es una figura destacada en el mundo del entretenimiento colombiano, reconocida por su talento actoral, musical y su carisma. Además de su exitosa carrera artística, Margarita se ha caracterizado por ser una mujer con opiniones propias y fuertes convicciones. A lo largo de los años, ha utilizado su plataforma para expresar sus puntos de vista sobre diversos temas de interés público, desde la política y la sociedad hasta la cultura y el medio ambiente. Durante su carrera como actriz hizo parte de proyectos muy famosos como “Café, aroma de mujer”, “La Madre”, “La Caponera”, todas en la década de los 90.

Años después llegaría a la presentación de realities, durando años en uno de ellos, se trata del ‘Desafío’ uno de los programas más exitosos de pruebas físicas y supervivencia, del cual Margarita Rosa empezó a presentar en 2004 y darle la despedida a su rol en el año 2015.

En cuanto a su vida personal, la actriz se encuentra en una relación con el director de fotografía holandés, Will Van der Vlugt. Durante los Premios India Catalina, Margarita subió una imagen con su pareja y celebró que lleva varios años juntos, exactamente 15 años, en la que ambos viven en Miami y aunque no tienen hijos dentro de su relación, Will tiene dos hijos que son herederos y que mantienen una relación cercana.

En varias ocasiones, Francisco ha señalado que se fue del país por su relación con el fotógrafo, pero siempre mantiene al tanto de lo que sucede en Colombia, sobre todo en la coyuntura política, al mostrar abiertamente sus ideales.

¿Margarita Rosa de Francisco se casará?

En una reciente entrevista con Eva Rey, Margarita comentó que con 15 años de relación ya está pensando en darle “formalidad” con el matrimonio durante este 2025, la actriz comentó: “no nos hemos querido casar, estamos como pensando en casarnos. Es algo que queremos hacer simbólicamente los dos porque después de quince años. Siempre hablamos de matrimonio y no nos interesó, pero ahora hablamos mucho del matrimonio y la muerte”.