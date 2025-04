Critican a Norma Nivia por su reacción ante salida de Melissa Gate y aseguran que a Yina Calderón le dolió más

Alegría y tensión es lo que se vivió durante la gala 72 de ‘La casa de los famosos Colombia’, pues se oficializó la salida de Melissa Gate quien ahora se irá a ‘La casa de los famosos All-Stars’ de Telemundo en intercambio con Manelyk González.

Mientras que en ‘La casa de los famosos All-Stars’ anunciaron al final de la edición la salida de Manelyk González para el intercambio en ‘La casa de los famosos Colombia’ se hizo minutos después del inicio de la gala.

El anuncio a Melissa Gate tomó por sorpresa a los habitantes, pues a la concursante se le pidió abandonar la casa sin dar detalles, lo que generó lágrimas y confusión entre sus compañeros.

Emiro Navarro afectado por salida de Melissa Gata para ‘La casa de los famosos All-Stars’

Tras las palabras del ‘jefe’ el más afectado fue Emiro Navarro quien lloró en diversas oportunidades, seguido de La Liendra quien se mostró triste confundido, mientras que Yina Calderón quien ha sido rival de la participante desde el principio insistió en que Melissa Gate no le había hecho nada malo. El ‘Jefe’ le pidió a Norma Nivia hacerle las maletas a Melissa Gate.

Momentos más tarde, Yina Calderón se paró ante una de las cámaras y dijo que ella era la menos interesada en que saliera Melissa Gate que “siento que es una mujer muy responsable con el formato del reality, muy comprometida, siempre lo he dicho que me parece una mujer muy talentosa, en lo que hace”.

Tal y como era de esperarse los televidentes no dejaron de comentar en el video y reconocieron que Yina Calderón se haya mostrado más preocupada que la misma Norma Nivia.

“Ellas dos fueron las más preocupadas de todos junto con Emiro 😂😂😂😂😂“, “Le dolió más a Yina que a norma la salida de Melissa 😂”, “Abigail se encariño con Melissa😂oigan, pero si vieron cuándo doña Norma fue a empacar las maletas de Melissa ella incluso se estaba riendo😒”, “Yina reconoce la importancia de Melissa en el programa, pero Norma ni luces”, “Yina en el fondo ama a melisa 🫓 🫦 🫓” y “Está más triste Yina que Norma 😂", son solo algunas de las reacciones que destacan.

Yina Calderón habló con Brittany y dijo que respetarían la cama de Melissa Gate

No obstante, luego Yina Calderón se fue hasta la cama de Melissa Gate para hablar con Brittany, cámara a la que Melissa Gate bautizó de esa manera, a decir que iban a respetar su espacio. “No se preocupen que esa luego regresa, aquí le vamos a respetar la cama y su cámara. ¿Listo? Tienen que estar tranquilos, esa vuelve luego ¡chao Brittany! No le digan que yo me acosté en su cama”.