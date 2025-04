Wendy Guevara de LCDLF México, reveló quién será el ganador del reality en Colombia y envió mensaje a RCN

Wendy Guevara es una personalidad de internet, cantante y empresaria mexicana. Ganó popularidad a través de las redes sociales, especialmente por un video viral en el que aparecía junto a su amiga Paola Suárez, donde ambas decían la frase “estamos perdidas”. Este video las catapultó a la fama y les valió un premio en los MTV Millennial Awards. Desde entonces, Wendy ha continuado su carrera en el mundo del entretenimiento, participando en diversos proyectos y consolidándose como una figura influyente en las redes sociales que siempre ha destacado por su personalidad y sentido del humor. Además, la influencer ganó ‘La Casa de los Famosos México’ en 2023 al lograr obtener más del 70% de votos de la audiencia

PUBLICIDAD

Con ello, Guevara se llevó el premio de 4 millones de pesos méxicanos que recompensarían al ganador de la primera edición mexicana del reality. La sencillez de Wendy brilló aún más con su victoria, al revelar que haría con esta suma tan grande de dinero, un parte sería para ayudar a sus padres: “Le pondría una tortillería a mi papá y a mi mamá, una tortillería para ellos, que sea de ellos, que no trabajen y si trabajan, que contraten a alguien y nada más vayan a ver, los sacaría ya de trabajar, porque mi mamá ha trabajado años de su vida."

En la temporada del 2024 del reality en Colombia, que ganó Karen Sevillano, Wendy estuco de visita en la casa y ahora con la segunda temporada se ha mantenido al tanto. Pues el éxito del reality se ha extendido por varios países de Latinoamérica y un reciente live, Wendy señaló quien debe ser el ganador de la versión de 2025. “Melissa me gusta y tiene que ganar La Casa de los Famosos Colombia, si no gana Melissa fue un fraude y en segundo lugar tiene que ganar mi esposo Altafulla, hay que ser sinceros” expresó y también envió un contundente mensaje para RCN: “Si no llega a suceder esto que yo estoy diciendo, vamos a hacer un desmadre, de una vez les digo a los de RCN. Hay casas donde han hecho fraude, en la única que no fue en la mía.”