Fans de Epa Colombia ya le tienen canción para pedir por su salida de la cárcel en Bogotá

Daneidy Barrera Rojas es el nombre de pila de una de las creadoras de contenido más reconocidas en el país, ‘Epa Colombia’, mujer que hoy en día cumple una condena de cinco años y dos mesos en El Buen Pastor de Bogotá, situación por la cual familiares, amigos y fans se han movilizado para pedir por su libertad hasta el punto que recientemente decidieron hacer de una reconocida canción un himno para su causa.

PUBLICIDAD

Son varias las movilizaciones que se han realizado en procura de pedir que ‘La Epa’ salga de prisión o por lo menos tenga la opción de cumplir condena bajo la medida de casa por cárcel, algo que bajo la ley está desvirtuado debido a los delitos que la Corte Suprema de Justicia le impuso: instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en el servicio de transporte público y oficial y daño en bien ajeno

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Jhonny Rivera alzó su voz para pedir casa por cárcel para Epa Colombia; “hay delitos más graves”

Tomada de la cuenta de Instagram de 'Epa Colombia' el 26 de marzo de 2024. Foto de Daneidy Barrera Rojas, ‘Epa Colombia’.

Una de las más recientes manifestaciones se presentó en la mañana del pasado miércoles 2 de abril, justo en frente del Juzgado 3 de Ejecución de Penas en Bogotá; más exactamente en el conocido Edificio Kaisser ubicado en el centro de la capital colombiana; lugar en el que una gran multitud llegó vistiendo camisetas y gorras con la foto de la influenciadora junto al mensaje “Libertad”.

Allí no solo se escucharon fuertes arengas y vuvuzelas a todo resonar, también las letras y melodías de la canción ’Perdí mi libertad’ del risaraldense Jhonny Rivera, tema que él interprete de ‘El intenso’ dedica a todas las personas que están bajo rejas.

Cabe acotar que esta marcha estuvo encabezada por Karol Smantha, pareja de Barrera Rojas, misma que llegó al lugar con su hija Dahpne Samara, menor a la que ‘La Epa Colombia’ le dejó un emotivo mensaje en Publimetro, antes de caer en prisión:

“Independientemente de todo, yo amo a mi hija, la corregiría, y le enseñaría. Creo que los valores van desde casa, entonces si yo le enseño lo que yo cometí no creo que lo haga, sabiendo el error que hizo la mamá. (...) Ya desde casa se le inculcó unos valores, que uno no puede dañar los bienes del Estado, que uno tiene que ser muy buen ciudadano, entonces porque no crear otra clase de contenido que aporte cosas positivas”, expresó.