¿No le gustó? Lo que dijo Mary Méndez sobre las confesiones de Juan Pablo Raba

La presentadora de televisión Mary Méndez no se guardó su opinión sobre la creciente moda en redes sociales donde los ‘influencers’ y figuras públicas exponen sus traumas y problemas emocionales como contenido para atraer audiencia. En sus historias de Instagram, la conductora de La Red, de Caracol, expresó su descontento con esta tendencia, argumentando que, aunque en el pasado se idealizaban vidas perfectas en redes sociales, ahora el nuevo fenómeno es ventilar dificultades personales para generar interacción.

Méndez recordó cómo hace algunos años el contenido en plataformas digitales giraba en torno a mostrar una vida idílica: “Antes la moda en redes sociales era aparentar una vida perfecta: ‘Viajo y yo como delicioso, a mí me aman, no tengo problemas, me ha ido perfecto, mi novio es perfecto, mi familia es perfecta, mis hijos son perfectos’. Pero ahora lo que está de moda son los podcasts, todos exponiendo sus miserias, sus trastornos y sus traumas frente a una cantidad de gente que ni los conoce”, expresó.

Aunque dijo estar de acuerdo con que la realidad se imponga sobre la ficción, dejó claro que ella no compartiría sus problemas con desconocidos: “Si tú no puedes hacer nada por mí, si no me vas a colaborar en nada, yo no tengo por qué estar exponiéndome”.

La presentadora también criticó la manera en la que algunos llevan estos temas al extremo, asegurando que el discurso de “sanar el niño interior” se ha convertido en una obsesión.

“Ahora todo el mundo tiene traumas, la herida de la madre, la herida del padre, que por eso escogen mal en la vida. Con tantos problemas que ya tenemos con impuestos y con tantas cosas, ahora nos vamos a llenar la cabeza con esto. Problemas siempre va a haber, lo importante es solucionarlos y seguir adelante”, afirmó Méndez.

Asimismo, señaló que las redes están saturadas de personas famosas exponiendo sus problemas como si fueran una competencia de tragedias. Sin embargo, hizo una excepción al destacar el trabajo del actor Juan Pablo Raba, a quien elogió por abordar el tema de la vulnerabilidad masculina con un enfoque más profundo y genuino.

“Lo que está haciendo Juan Pablo Raba me parece majestuoso. Apenas vi su podcast hace un tiempo, y me parece excepcional. Pero ahora todo el mundo hace lo mismo, pero bueno, pa’lante”, concluyó.