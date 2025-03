⁠“Ya viene mi muerte: Diego Guaque denunció falta de atención para los pacientes con cáncer terminal

Caracol Televisión incluye en su variada programación uno de los programas más populares en Colombia, ‘Séptimo Día’, un formato que ha permanecido en emisión durante 28 años. Entre sus integrantes se encuentra Diego Guauque, quien ha utilizado sus redes sociales y su propia experiencia enfrentando el cáncer para visibilizar las deficiencias del sistema de salud en el país, especialmente en la atención a pacientes oncológicos.

Tras pasar por un agresivo cáncer por un tumor localizado en su abdomen conocido médicamente como leiomiosarcoma, esta lucha hizo que se volviera empático con este tipo de enfermedades y visibilizara los impedimentos en el servicio que le presentan a estos pacientes. En esta oportunidad compartió la historia de Francy, que desde Girón Santander denunció que le niegan sus medicamentos.

Francy comentó a través de las redes sociales de Diego: “En este momento estoy pasando por un cáncer terminal, tengo cáncer en los pulmones, en el hígado y estamos descartando metástasis a huesos. Antes me entregaban los medicamentos, ahora no. Hoy vinimos a solicitar la quimioterapia y por quinta vez me la negaron. Ya viene mi muerte”.

En su cuenta, con más de 400 mil seguidores, el periodista pone en evidencia las diferentes denuncias de los ciudadanos que necesitan del servicio de salud para sobrevivir o mejorar su salud.

En una ocasión pasada, el periodista comentó que el servicio cada día tiene más quejas afirmando: “Esto me lo acaban de enviar. Episodios como este son cada vez más frecuentes en Colombia. Y por eso, mi próxima investigación tratará al fondo el tema”.