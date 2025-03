Locutores de ‘Impresentables’ aclararon si ella y Belée tienen una relación sentimental

Valentina Taguado, se ha ganado el corazón de muchos jóvenes y oyentes de LOS40 al ser una de las locutoras actuales que más carisma tiene y por su participación en Los Impresentables. En las últimas horas, y tras ser vista con Beele, cantante que está metido en una polémica por su pasada relación y ahora, los rumores lo vinculan en una relación sentimental con Valentina Taguado. Sus colegas de Impresentables aclararon esta situación.

Aunque Valentina en varias ocasiones ha aclarado que su relación con el cantante barranquillero Beéle es amistosa, los rumores de esta cena han dado de que hablar, Roberto Cardona y Pipe Florez hablaron sobre esto en el programa y afirmaron: “Yo le pregunté de frente, el toro hay que cogerlo por los cuernos. Valentina responde ‘no estábamos comiendo’, no me he visto el pódcast. No apoyo lo que él hizo y ella misma se lo ha dicho, no estoy defendiendo a nadie y solo estoy replicando lo que dice Valentina, no le quitemos el foco a lo que está pasando en este momento”.

¿Qué pasó con Beéle y Cara, su expareja?

Este pódcast ha ganado reconocimiento por su particular estilo de combinar el “chisme con reflexión”. Bajo la conducción de Fredo, se presenta como un espacio donde diversas personalidades del mundo digital comparten sus historias de vida de manera amena y cercana. Su propósito principal es que los oyentes no solo se entretengan, sino que también encuentren aprendizajes en cada relato, generando un equilibrio entre el entretenimiento y la introspección. Gracias a este enfoque, Fredo ha consolidado una comunidad de seguidores que disfrutan de conversaciones sinceras y, en muchas ocasiones, emotivas.

Por otro lado, aunque Cara no hizo referencia directa al tema, el cantante le envió un mensaje en el que la instaba a dejar de engañar a la gente. Sin embargo, la controversia no terminó ahí, ya que el pasado miércoles por la tarde comenzó a circular un video en TikTok en el que se veía a Beéle en lo que parecía ser una cena con Valentina Taguado. Dado que la locutora del pódcast Impresentables siempre ha respaldado al artista, la situación generó una avalancha de comentarios en sus publicaciones. Algunos usuarios le agradecían por “alejarlo de Isabella”, mientras que otros aseguraban que esto explicaba la actitud distante que tuvo durante su entrevista con Isabella Ladera.