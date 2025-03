Lady Tabares usó su poder y sorprendió con su decisión en ‘La Casa de los Famosos’

Durante la gala 47 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se vivió tensión, luego de que Lady Tabares contestó temprano la segunda llamada de la semana que le dio un poder para cambiar la placa de nominados.

PUBLICIDAD

Lea también: La Liendra fue castigado por el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ y en redes lo celebran

Al igual que con las llamadas anteriores, son los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo quienes le indican a los participantes cuál es el beneficio y en este caso ha sido el de sacar de la placa a un nominado, y en el caso de estarlo escoger a otro.

Ante esto Lady Tabares decidió sacar a Yina Calderón y no a Karina García de la placa y dijo que “es chica fuego, le aporta al equipo, y que es complicado, pero que elegía a Yina”. Por su parte, Yina Calderón le agradeció y dijo que “el maestro Solórzano no me pudo sacar”.

Es de recordar que Yina Calderón quedó nominada por el líder de la semana Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, lo que desencadenó la molestia de la DJ quien le declaró la guerra por esto.

Falta una llamada en ‘La Casa de los Famosos’

Es de recordar que la primera llamada la contestó Sebastián Arias y en plena gala envió a la placa de nominados a Yana Karpova y Karina García, sin embargo, todavía falta una tercer y última llamada en la que quien la conteste deberá “intercambiar a un famoso de la placa por alguien que no esté nominado”.

Llamadas de 'La Casa de los Famosos' Foto: redes sociales

La única persona que no puede ser nominado para la placa es el actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano por tener inmunidad al ser el líder de la semana. Al final serán siete los participantes que se disputen el puesto en la doble eliminación del domingo 16 de marzo.

PUBLICIDAD

Placa de nominados de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

En el capítulo José Rodríguez ganó la prueba del robo de salvación, por lo que deberá escoger entre uno de los participantes dentro de la placa de nominados.

La placa quedó conformada por Sebastián Arias y Lady Tabares quienes fueron nominados por la casa. Mientras que La Abuela y Camilo Trujillo fueron nominados por el público.

Ellos acompañan a la creadora de contenido Melissa Gate, nominada por el reciente eliminado Coco. Así como Yana Karpova y Karina García quienes fueron nominadas por Sebastián Arias tras contestar el teléfono días atrás.