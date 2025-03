‘La casa de los famosos’ es un programa de entretenimiento que cuenta con un amplio reconocimiento en Latinoamérica, a tal punto que durante el 2024 llegó por primera vez a Colombia de la mano del Canal RCN, contando así con una amplia acogida por parte de los televidentes y actualmente está presente durante las noches del canal en compañía de conocidas figuras entre actores y creadores de contenido. Como es costumbre, semana tras semana existe un eliminado y la más reciente fue ‘Yaya’ y ahora los presentadores del Canal RCN ‘pusieron contra las cuerdas’ a ‘Yaya’ de ‘La casa de los famosos’ y rompió en llanto.

Ante de la más reciente eliminación de ‘La casa de los famosos’, las críticas hacia ‘Yaya’ estuvieron más latentes que nunca, a tal punto que pedían su pronta salida del ‘reality’ y aunque en principio no quedó en placa, quien le terminó dando el lugar fue Melissa, luego de que tuviera el poder de salvar a Emiro e intercambiarlo por ‘Yaya’, quien no se lo tomó para nada bien.

Luego de unos resultados sorprendentes donde Coco terminó siendo el más votado, mientras que seguidamente ingresaron ‘La Abuela’, Yina Calderón, ‘La toxi’ costeña', quedando en la cuerda floja, ‘Yaya’ y Karina, quienes se quedaron con un porcentaje bastante cercano, pero ‘Yaya’ fue quien quedó eliminada de la competencia.

Como es costumbre, cada uno de los eliminados hace presencia en los diferentes programas matutinos, como es el caso de ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, Colombia’, donde las lágrimas por parte de ‘Yaya’ fueron las protagonistas antes el video revelado por los presentadores donde sus seguidores le gritaban que se alejara del “gallo” es decir, de ella.

Por su parte, Andrés López le preguntó si quería volver a escuchar el audio para reconfirmar lo mencionado en redes sociales, a lo que ‘Yaya’ reiteró: “Me gustaría escucharlo con el audio, por qué no entiendo por qué con Yina. Si se dan cuenta de qué… O sea, por qué… o sea que tanto daño hice. Me toma mucho por sorpresa con Yina, o sea, no ella, sino que hice, por qué aléjese de ‘Yaya’, que hice".

