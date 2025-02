Laura Acuña y Melina Ramírez mostraron su inconformismo con Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

‘Yo me llamo’ noche tras noche sigue cautivando a los televidentes de Caracol Televisión, contando con todo un grupo de imitadores, quienes se encargan de mostrar en el escenario el talento con el que cuentan desde su artista favorito, pero quienes tienen la última palabra son el equipo de jurados conformado por Rey Ruiz, César Escola y Amparo Grisales, sin embargo, Laura y Melina mostraron su inconformismo con las declaraciones de ‘La Diva’.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Caracol anuncia ‘Yo Me Llamo Mini’, nueva fase para niños y así se puede postular

Una noche más de eliminación se presentó durante este 27 de febrero, donde el talento de cada uno de los imitadores terminó siendo más que evidente y los primeros en presentarse como lo fueron Selena Quintanilla y Gloria Trevi lograron cautivar a los jurados, sin embargo, opiniones divididas generó la presentación de Vicente Fernández, donde ambas presentadoras de ‘Yo me llamo’ también estuvieron inmersas.

Todo inició con las declaraciones de Rey, quien reiteró: “Después de escucharte mejor”, donde la emoción por parte de Laura y Melina no se hicieron esperar, pues aseguró que logró brillar en el escenario. Sin embargo, para Amparo no fue la mejor presentación, pues para ella el imitador terminó gritando mucho: “Me parece que en las estrofas antes del coro tienes que ser más envolvente, más cálido, eso me faltó, para que no se oiga todo gritado”.

Además de la reacción de inconformismo por parte de Rey Ruiz, quienes tampoco se quedaron atrás, fueron Melina Ramírez y Laura Acuña quienes aseguraron: “No estamos de acuerdo”, dejando claro que ‘Yo me llamo’ Vicente Fernández terminó realizando una gran presentación.