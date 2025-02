“Dónde están las ladronas”: el indecente precio por una boleta para ver a Shakira

Las boletas de Shakira que sobran están en manos de revendedores, eso ya se sabe. Pero con tanta gente ya queriendo ir a donde ella en sus fechas en Bogotá, pues varios aprovechan para, como se dice, “pescar en Río Revuelto”.

Eso pasa con las boletas por ejemplo, VIP. Y con una mujer que quiso venderlas a un precio exorbitante (aunque para lo que cuesta un palco de Bad Bunny, eso parece el precio de un chicle que uno compra en la calle).

La persona en cuestión vendía las dos boletas a cuatro millones de pesos.

Una persona fue la que decidió exponerla.

“Tengo 300 personas interesadas en esa boleta”

La persona en cuestión es una influencer famosa. Apenas la persona que la expuso le preguntó, le dijo que tenía a 300 personas interesadas.

Pero, cuando le dieron el precio, solamente dijo “299″ y la influencer le respondió “gracias”.

El absurdo precio por el que se vendió una boleta de Shakira

Las reacciones en redes, por supuesto, han sido críticas.

“Terrible y eso que he visto muchos revendedores abusivos”, " Mejor me acuesto temprano ese día y madrugo a viajar 3 noches 4 días a San Andrés islas o Cartagena", “Parce es que el valor viene incluido el plato con el que comió ayer Shakira en Andres DC ... bro tranquilo me pideron por norte baja un millón, les dije se los pagará su madre”, son algunas de las respuestas más comunes.

Así, los revendedores hacen su agosto. Por lo demás, Shakira estuvo en Andrés D.C con sus hijos, donde fue escoltada ante la algarabía y emoción de los presentes. Y hoy prepara su primera fecha luego de la cancelación de Medellín.

Lo que se espera es ver cómo variará su repertorio, ya que para Barranquilla fue especial: con su ciudad tuvo homenajes.

De este modo, bailó con la Reina del Carnaval de Barranquilla, cantó ‘En Barranquilla me quedo’ con Chelito de Castro y bailó hasta mapalé.