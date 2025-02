Yeison Jiménez confesó que ya no le gusta viajar por Colombia ante desagradable experiencia

Yeison Jiménez es un cantante de música popular, quien con el paso de los años se ha convertido en uno de los más grandes exponentes de este género no solo en Colombia, sino también en diferentes países del mundo debido a la serie de éxitos musicales, entre los que se destacan, ‘Aventurero’, ‘Mi venganza’ y ‘Por qué la envidia’. Si bien, cada una de las giras realizadas en diferentes lugares del mundo han logrado ser todo un éxito, hace varias semanas, Yeison confesó que ya no le gusta viajar por Colombia debido a desagradable situación.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Yeison Jiménez abrió su corazón y confesó que se iría de Colombia luego de concierto en El Campin, “van a pasar cosas”

El manzañero con el paso de los años ha logrado alcanzar una amplia visibilidad, lo que lo ha llevado a internacionalizar su carrera y recibiendo en cada una de sus apariciones el cariño de la gente.

Ya hace varias semanas, Jiménez se tomó unas semanas de descanso con su familia en México, donde también aprovechó para confesar que si cumplía su sueño de llenar el Estado Nemesio Camacho, el Campin se iría de Colombia, las respectivas declaraciones se dieron a través de un en vivo.

Pero, su vida personal y sus proyectos no fueron lo único de lo que habló, pues también se refirió a la buena acogida que estaba teniendo en aquel momento en el hotel y el desagradable momento que tuvo hace varios años con un hotel en Cartagena: “Me preguntó, ay, ¿cuántas personas van a hacer? Y yo le dije, es una reserva para 11, 6 para aquí, 5 para aquí. Y me preguntó que donde estaban los otros tres. Yo le dije no ellos llegan ahora y que bueno que cuando llegaran ser presentaran para las manillas (…)

Y yo le dije listo, dale, no hay problema, salimos a comprar la comida y ellos llegaron cuando hicieron cambio de turno, entonces me dice que no tienen la reservación en sus manos, que solo le sale la reservación de 11 personas y yo le dije solo nos entregaron 3 manillas, faltan 3 personas que aquí están, ¿amor cuánto duraste en la recepción? (Su esposa respondió que dos horas) (…)

Yo me subí, porque le dije a ella, voy a estallar, parce mi esposa duró dos horas explicándole al man que éramos seis (…) A mí esa mi$rd% me pareció ya, o sea nos falta demasiado (…) Nosotros teníamos la reserva y le valió verga, solo eso nos pasó en un paseito, la verdad a mí ya no me gusta pasear en Colombia porque las cosas a las que uno se enfrenta son muy desagradables y muy tristes y es un país, Colombia tenemos todos los climas, la fauna, la comida, no, de verdad, se los digo".

PUBLICIDAD

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez desde hace más de una década sostiene una relación con Sonia Restrepo, con quien le dio la bienvenida a sus dos hijos, Santiago y Thaliana, lo más importante para él. A pesar de los problemas que resultan comunes en las parejas han logrado salir adelante y conformar una familia.