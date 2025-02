“Me han hecho sentir insegura”: La Segura respondió a críticas sobre su apariencia en el embarazo

La Segura no se quedó callada ante la lluvia de críticas que recibió en redes sociales por la apariencia de su embarazo. La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ decidió responder con contundencia a cada comentario negativo que le lanzaron sobre su estado.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: La Segura reveló detalles íntimos de su vida sexual con su esposo durante el embarazo

La creadora de contenido comenzó su video mostrando algunos de los mensajes que le habían enviado: “No te ves nada sexy”, “No tienes estómago de embarazo”, “La tiene como aguada”, “Se le ve la barriga rara”, “¿Tiene la barriga deforme o es efecto de la iluminación?”. Con cada uno de estos comentarios, dejó en evidencia la crueldad con la que algunas personas se expresaban sobre su cuerpo.

Sin rodeos, La Segura expresó cómo esos comentarios habían afectado su autoestima. Admitió que, debido a las constantes críticas, había comenzado a sentirse insegura y con la necesidad de tapar cada parte de su cuerpo. Pero, en lugar de dejarse vencer, decidió enfrentar la situación y responder a sus detractores.

Con ironía, invitó a sus ‘haters’ a sentarse y disfrutar del espectáculo. “Pasen, tomen asiento y sus crispetas porque vamos a hablar de esto. Criticar es fácil cuando se está detrás de una pantalla. Se ha normalizado tanto opinar sobre el cuerpo, la vida y la vestimenta de los demás como si nuestro reflejo fuera perfecto. Me tomé el trabajo de ver algunos perfiles y me di cuenta de algo: muchas veces la persona que se burla de tu abdomen lo tiene peor, la que te critica por cómo te vistes no tiene espejo en casa y la que opina sobre maternidad ni hijos tiene”.

Finalmente, concluyó con un poderoso mensaje: “Hermana, sé que muchas de ustedes no tienen el cuerpo perfecto igual que yo, pero no tenemos que cumplir con los estándares de nadie. No dejen que personas que no están mejor que ustedes alimenten sus inseguridades. Siempre habrá alguien con algo que decir, pero tú decides a quién escuchar”.

Mientras terminaba su maquillaje y se preparaba para un look elegante, sus palabras resonaron en las redes. Su video fue ampliamente aplaudido y recibió comentarios de apoyo. “Increíble que le digan esto a una mujer embarazada, y lo peor, que sean otras mujeres”, escribió un usuario.