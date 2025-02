Karen Sevillano respondió a televidente que exigió controlar el lenguaje en ‘La Casa de los Famosos’

Luego de la gala 24 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, en la que los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán indicaron que al reality de RCN entrará un nuevo teléfono para la nominación, inició ‘El After’ con Karen Sevillano nuevamente con invitado especial tras la ausencia de Vicky Berrío por su viaje a Europa.

En uno de los segmentos Karen Sevillano leyó una misiva que envió una televidente en la que manifestó su preocupación porque ‘La Casa de los Famosos Colombia’ no representa un espacio de educación, ya que el lenguaje ha resultado ser ofensivo.

“Y dice aquí una televidente, una celularente: señorita Karen, le escribo muy preocupada porque en La Casa de los Famosos el lenguaje y las chanzas han llegado a un nivel que ya no es apto para personas decentes y de buenas costumbres. Por favor, controle a estos participantes, que recuerden que hay niños viendo, queremos un programa con valores y buen ejemplo para la sociedad. Atentamente, una persona de buenos modales”, leyó Karen Sevillano.

Tal y como era de esperarse la respuesta de la presentadora no tardó en llegar reiterando que ‘La Casa de los Famosos Colombia’, el cual es un programa sin censura, va dirigido a personas mayores de edad, y que, en este caso, debe poner más atención en el cuidado del contenido que consume su hijo a altas horas de la noche.

“Pues a esa persona de buenos modales, me toca infórmale que lastimosamente, mi reina hermosa, yo no soy el jefe, primero que todo. No tengo el control de eso. Segunda cosa mi reina hermosa ¿qué hace el niño a esta hora despierto? ¿Cuándo niño anda viendo reality sin censura? ¡Por Dios! ¿Cuándo niño tiene celular? ¿cuándo niño estudia? ¿Niño? Niño no tiene que estar viendo este tipo de cosas, este es un programa de entretenimiento y sobre todo para personas mayores, así que usted a su niño, lo arropa, lo acuesta, que haga chichi y a momir”, dijo Karen Sevillano.