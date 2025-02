Exmodelo Ingrid Karina fue captada llorando en video, al parecer, en un paga diario y esta sería la razón

En las últimas horas se conoció un nuevo video a través de las redes sociales en donde se observa a la exmodelo Ingrid Karina llorando en lo que sería un paga diario en una zona de tolerancia en Bogotá.

PUBLICIDAD

En las imágenes se le observaba a la exmodelo vestida con una sudadera azul cielo, sentada en unas escaleras bastante afligida.

También le puede interesar: Exmodelo Ingrid Karina habría sido vista en zona de tolerancia en Bogotá

Exmodelo Ingrid Karina fue vista llorando en un paga diario

Luego de conocerse un video de la exmodelo Ingrid Karina en la zona de tolerancia del barrio Santa fe, en Bogotá; apareció un nuevo video en el que se le observa llorando sentada en las escaleras de un paga diario, que es un estilo de residencia en donde las personas pagan por una habitación para poder pasar la noche.

La persona que grabó a la exmodelo en la zona de tolerancia publicó el nuevo video diciendo: “Buenas tardes, esto es para las personas que están diciendo que yo estoy juzgando a Ingrid Karina y no es así. La quise ayudar, fuimos hasta el hotel a pagarle la habitación junto con mi compañera y ella no quiso”.

Luego agregó que: “se puso a llorar porque no le dimos la plata, ella quería era que le diéramos el efectivo. Le dijimos que no, que le íbamos a pagar la habitación y ella simplemente no quiso. Esto va para las personas que dicen que la estamos juzgando, la quisimos ayudar y ella no se deja”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Es muy difícil lidiar un adicto, los que lo vivimos sabemos ellos siempre manipulan para obtener plata para sostener sus vicios, la única forma de ayudar un adicto es con una rehabilitación“, ”Ya ella no quiere.. déjenla.. cada persona si quiere salir de eso lucha y se deja ayudar. Quien no mmm cuesta, eso es un mundo fuerte“, ”Qué tristeza pensé que sí iba a salir de ese lugar y poner voluntad" y “Pobre mujer tiene una adición muy fuerte, no es de juzgar, el que no ha pasado por eso no sabe lo fuerte que es“.