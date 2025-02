“Gravísimo”, Yina Calderón confesó haberle enviado dos hombres al hotel de Melissa Gate en Bogotá

Hace tres días, Yina Calderón fue sancionada en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ esto después de que se revelaron los sucesos que se habían dado el pasado domingo en horas de la mañana, por una discusión por los residuos orgánicos, que terminó en una pelea entre Yina Calderón y Melissa Gate. Nuevamente, Yina se refirió al hijo de Gate con el fin de insultarla y dejarla como “mala madre”, a lo qye después Carla y Marcelo llamarían la atención de la participante.

Los conductores del programa le recordaron la petición de respeto que le hicieron días atrás y dieron paso al el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ para hablar del tema.

“Aquí no se permite ningún tipo de comentario que afecte la convivencia y mucho menos cuando se involucra a la familia Por esta razón, te sanciono quitándote la opción de nominación para las próximas votaciones y pierdes el benéfico que ganaste en esta semana en el que se duplicaban los puntos de votación ¿Tienes claro que en la próxima votación no tienes derecho a participar? Si llego a escuchar algo similar, la sanción será mucho más drástica." Indicó el jefe.

Las afirmaciones de Yina que preocuparon al público

Después de las visitas por parte de Karen Sevillano, la esposa del Flaco Solórzano y el hijo de Melissa Gate, La Jesuu tuvo una charla reflexiva con Yina, pidiéndole que fuera más consciente y parara con su guerra con Melissa. La influencer hizo énfasis en que Melissa no tenía nada contra Calderón y que si ella paraba de pelear también lo haría Gate, adicionalmente habló de las supuestas amenazas, diciendo que Calderón no era capaz, pero ella respondió:

“Es que ella me dice porque yo le mande unos manes al hotel en Bogotá” entre risas para después decir “Es como asústenla, pero no le vayan a hacer nada”. Lo que genero preocupación entre los usuarios de X, que no saben si realmente esto sucedió o simplemente lo dijo en juego.