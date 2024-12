Televidentes de RCN crearon curiosa teoría que indica que Martina es la ganadora de MasterChef

Ante la gran promoción que se le ha realizado a la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, el final de MasterChef Celebrity 6 es más que inminente, programa concurso que ya definió a sus seis semifinalistas, grupo del que los televidentes ya tienen a su ganador, debido a una teoría que nació de un comercial de RCN.

La eliminación de Dominica Duque fue quizás una de las más dolorosas en lo corrido del concurso de cocina, no solo por lo que significa su presencia frente a los fogones, a pesar de las críticas que le hizo la audiencia al iniciar el formato; a esto se le suma que ella tuvo varias luchas dentro del programa, de las que salió bien librada, como lo fue su rifirrafe con Cony Camelo, mujer a la que ella eliminó a punta de talento.

Dominica Duque y top 6 de 'MasterChef Celebrity Colombia' Foto: captura de YouTube

Tras esta partida, las seis filipinas de la semifinal quedaron establecidas, elementos que desde ahora portaran Maritna, Vicky, Juan Pablo, Caterine, Paola y Carolina; sexteto que apareció totalmente feliz en una publicación de Instagram de ‘Nuestra Tele’, en la que muchos de los fanáticos del audiovisual indicaron que Martina es la ganadora, debido a que según su teoría es la única en aparecer en el comercial navideño del medio de comunicación.

“Martina es la única que sale en el especial de Navidad, entonces ella ya ganó´”, “Ojalá y no metan mano negra y gane Martina”, “No debieron sacar a Dominica”, “Paola es la mejor, pero por el comercial al parecer se lo ganó Martina”, “Según los platos que han mostrado la única colada es Vicky y la ganadora es Martina”, “Se nota que ya quieren sacar a Paola, lo de anoche era un empate”, y “Vicky me cae muy bien, pero la verdad no sé cómo llegó hasta ahí. Para mí la ganadora debería ser Martina”, fueron algunas de las reacciones.