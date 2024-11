Martina reveló la razón por la que Dominica es protegida en ‘MasterChef Celebrity’

El capítulo 114 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ ha sido uno de los más controversiales a la fecha, luego que se viviera un reto de salvación en el que la periodista Dominica Duque se convirtió en la ganadora, por lo que su paso al top 7 del reality de RCN generó manifestaciones en contra de sus compañeros como Carolina Cuervo y Martina ‘La Peligrosa’.

Se trato de una preparación de arroz en una olla de presión que al creer tenerla lista debían pasar ante los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch a ser evaluados y ver si seguían o no con la receta, pues cuando el jurado considerara que el arroz estaba bien podían proseguir.

Los platos de Dominica Duque, Jacques Toukhmanian, más conocido como Jacko, y Martina ‘La Peligrosa’ son los que más destacaron en el atril, pero luego de la deliberación los chefs ya tenían un nombre y era Dominica.

“Dominica, porque primero tuviste un arroz perfectamente bien cocido, una receta criolla, pero poco convencional, el toque del maíz con el achote, con la sazón fantásticos. Además, terminaste el plato con un crocante, le diste textura y con unos encurtidos que le dieron la acidez necesaria, por concepto, por sabor, por texturas y finalmente sobre todo lo demás por el emplatado” Rausch.

Carolina y Martina arremetieron contra Dominica Duque en ‘MasterChef’

Luego de quitarse el delantal negro, subir al balcón llegaron otras declaraciones de los participantes en los testimonios individuales en los que manifestaron su descontento contra la decisión de los chefs sobre Dominica Duque.

“Que uno diga ¡Juepucha es la gran cocinera! ¡No lo es! Entonces uno dice bueno pues hay un poquito de injusticia porque abajo hay un montón de gente que sí tiene un talento innato de la cocina”, dijo Carolina Cuervo.

Al final de la edición también las palabras de Martina, quien calificó de injusta la decisión y tildó a Dominica Duque como “lo peorcito”. “Esto es lo que me parece injusto de que Dominica suba al balcón y siendo honestos uno espera que el peorcito se vaya, pero ahora hay un duelo de titanes ahí super doloroso”, dijo Martina ‘La Peligrosa’.

El desahogo de Martina en redes sociales

Por medio de su red social Instagram Martina colgó varios mensajes en sus historias en los que precisó que sus redes son desde hace muchos años son un lugar tranquilo en donde no hay cabida a el odio y al veneno. Y tal parece que la edición hizo mella en sus redes por lo que salió al paso a aclarar varios puntos en los que dejó claro que por situaciones así dudó sobre estar o no en la televisión

“Tu necesidad de descargarte conmigo manéjala en terapia o en la iglesia o allá donde quieras. Mantengo todo esto alejado de mí hace mucho. Justo esto fue una de las cosas que muchas veces me hizo dudar de la posibilidad de estar en TV expuesta a las opiniones y señalamientos de absolutamente todo el mundo. Es que parece un dejavú... ya yo pasé por aquí y no. No lo voy a permitir. No le voy a dar poder a gente que ni siquiera me conoce pa que venga a decir de mí lo primero que se le ocurre vomitar”, escribió Martina.

Precisó que es una persona, y que por ende no la idealicen, que se ha encargado de cultivar su mente y su corazón para habitar este mundo de la mejor manera hasta que muera y eso no le quita la posibilidad de sentir frustración y rabia.

“No me quieta la posibilidad de reaccionar y de equivocarme todas las veces que sea. Y equivocarme y cagarla no me hace una mala persona. No vengan con esos cuenticos de querer ofenderme con sus palabras hirientes”, indicó Martina.

Martina revela que ‘MasterChef Celebrity’ protege a Dominica Duque

Luego indicó que varias personas que ya pasaron por ‘MasterChef Celebrity Colombia’ le dijeron alguna vez que era muy raro verse el programa porque se siente que es uno el programa que se graba y otro el que sale al aire. Agregó que vivieron muchas injusticias y que no sabían los motivos por lo que Dominica Duque avanzaba en competencia.

“Solo los que estuvimos en esta temporada sabemos cosas que Uds. ni idea. O por ejemplo ahora sabemos cosas que en su momento no. No entendíamos cómo era que Domi, permanecía a pesar de que muchas personas que salieron antes claramente tenían más talento en la cocina (estoy hablando de habilidades culinarias no de personas ni nada de eso) pero no sabíamos que Domi ya iba camino a convertirse en un talento del canal y que debían darla a conocer mucho. Viendo el programa ahora lo entendemos y está bien, cada quien con sus procesos y su camino de corazón le deseo todo el éxito que ella pueda anhelar para su vida, pero allá dentro solo pensábamos en competir y ganar. Había días de muchas injusticias y si daba rabia porque estábamos agotadooooos y adivinen: SOMOS SERES HUMANOS NO MÁQUINAS. Y sentimos amor y compasión y respeto, pero también tristeza y frustración y rabia”, reveló Martina.

Por otra parte, escribió que entiende que este programa despierte muchas pasiones, y que todos los días amen u odien a alguien, por lo que no tiene ni idea de qué personaje va a ser de ahora en adelante en el programa. Y que le encantaría que acabará pronto porque si genera un estrés innecesario en este momento de su vida.

“Es muy raro porque en mi vida MasterChef (a pesar de que nadie sabe quién gana aún) ya terminó y estoy en otro momento, estoy muy emocionada lanzando música después de una pausa grande, estoy enamorada, tranquila, con trabajo, rodeada de amor y no me gusta sentirme atacada sobre todo por personas que no me siguen ni me quieren ni les importo ni tienen la Mínima idea de mi vida”, resaltó y finalizó dándole la bienvenida a quienes quieran conocer más de su trabajo y que quienes solo quieran manifestarle su odio los invitó a usar el botón de bloqueo.