Ex pareja de Beéle reveló hace cuánto el artista no ve a sus hijos

Camila Rodriguez es una popular creadora de contenido, conocida en primer momento por ser la exesposa del cantante Beéle, que tras su separación ha experimentado un notable crecimiento en redes sociales, donde ha sabido construir una comunidad fiel de seguidores. Camila o Cara ha aprovechado su plataforma para compartir aspectos de su vida personal, sus proyectos creativos y mensajes de empoderamiento, conectando de manera auténtica con su audiencia. Su estilo de vida y su enfoque en el bienestar han resonado con muchas personas, convirtiéndola en una figura influyente junto a su mejor amigo, el influencer Valentino Lázaro quien por estos días se ha visto en vuelto en una fuerte polémica con Andrea Valdiri.

Cara a pesar de todos los chismes y las críticas que ha recibido, ha tratado de mostrarse muy real sin ni siquiera atacar a su expareja, quien ya lleva varios meses con la modelo venezolana, Isabella Ladera, mujer con la que le fue infiel a su exesposa. En esta ocasión, Cara estuvo contestándoles preguntas a sus seguidores a través de sus redes sociales, donde decidió tocar el tema de sí, Beéle mantenía una relación con sus dos pequeños hijos, a lo que ella respondió: “La verdad no, no les voy a mentir, la última vez que se vieron fue en agosto... ahora último tampoco hay llamadas ni mensajes, pero él siempre está muy presente en la vida de mis hijos, yo siempre les pongo las canciones de su papá, los videos.” Además, afirmo que para ella es muy importante ese aspecto, a pesar de que el cantante no este presente, recalcó que como mamá no deben recalcarle rencor hacia sus padres.

La creadora de contenido confesó que no le tiene ningún rencor hacia su exmarido, que al contrario le agradece por darle sus dos hijos y generó que ella se transformar por completo y que ahora es más consciente de la influencia que tiene con sus seguidores. También, le envió un mensaje al cantante: “Te deseo todo lindo que tu me envias, irradias, deseo que todo corazón que encuentres un amor bonito...”