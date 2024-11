Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’ mostró su nuevo proyecto junto a la esposa de Falcao García, ¿de qué se trata?

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos en Caracol Televisión, ya que durante varios años ha hecho parte de las noches buscando al doble perfecto de su artista favorito, es decir, puliendo a cada uno de los imitadores que llegan al escenario del ‘reality’. Aunque esta tarea no ha sido sencilla, quienes tiene la última palabra son precisamente el equipo de jurados, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, sin embargo, su grupo de presentadores como lo son Carlos Calero y Melina Ramírez tampoco pasan de largo, pues recientemente la conductora mostró su nuevo proyecto junto a la esposa de Falcao García.

Desde hace varios años Melina se ha destacado en diferentes producciones, tal es el caso del ‘Desafío’ y haciendo parte de ‘Yo me llamo’, lo que ha traído consigo que se gane el cariño de los televidentes en cada una de sus apariciones, situación que no termina siendo sencillo. Si bien, para el 2024, el ‘reality’ estuvo ausente de las pantallas, lo cierto es que esto tampoco resulta siendo un problema para la presentadora, ya que cuenta con su propia marca e incluso es embajadora de otras importantes marcas las cuales se encarga de evidenciar por medio de sus redes sociales.

Ahora, la sorpresa tuvo que ver con que la presentadora de ‘Yo me llamo’ fue elegida por una famosa marca de celulares, pero en medio de los lanzamientos ella no está sola, ya que la protagonista también terminó siendo Lorelei Tarón, esposa de Falcao García, que se radicó con su familia hace pocos meses en Colombia y por supuesto, la serie de compromisos no han faltado: “Esta vez en compañía de una mujer espectacular. Enamoradas de esta cámara y felices por todo lo que viene”, agregó Melina Ramírez, añadiendo un corto video de cada uno de los detalles de este nuevo proyecto.

¿Cuántos hijos tiene Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’?

Melina Ramírez tiene un hijo, más conocido como Salvador, quien es fruto de su relación con Mateo Carvajal, creador de contenido y exparticipante del ‘Desafío’. Si bien, su relación durante un tiempo, luego de confirmar la dulce espera de su pequeño, confirmaron su separación, dejando claro que cuentan con un vínculo formal por el bienestar de Salvador, ya que el deportista vive en Medellín, mientras que la presentadora a las afueras de Bogotá.