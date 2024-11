Epa Colombia se despachó contra Valentino, el influencer que Andrea Valdiri amenazó

Andrea Valdiri se ha convertido en una de las creadoras de contenido más reconocidas en redes sociales y hasta intentos de cantante ha tenido. Su vida privada también es muy atractiva, por los videos que comparte en donde se destaca su espontaneidad costeña, sus bromas, bailes y el trato a sus hijas. Hace unos días, la bailarina se pronunció a través de Instagram para responderle unas declaraciones al influencer o creador de contenido y exaspirante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, Valentino Lázaro luego que este la atacara en una entrevista y terminó amenazándolo.

Ahora, Epa Colombia se suma a la fuerte polémica que tiene la farándula colombiana, para hablar de quién es realmente Valentino y qué es lo que hace en el mundo de los famosos.

Epa Colombia habló de lo que realmente hace Valentino

“Valentino es una persona que, es un gay que es chismoso, que le gusta estar en todas las polémicas para llamar la atención, para luego hacer TikToks y tener muchos likes. Porque si hablamos de qué aporta o a quién ayuda o qué hace con esos seguidores o qué ha logrado cosas materiales: Nada”, dijo en la primera parte del video que publicó en sus redes sociales.

Luego siguió diciendo que: “Así Dios tampoco bendice, ¿me entiendes? Hay que ir uno por la vida haciendo las cosas bien. Pero, ¿qué se les puede pedir? Si se lucran de las redes sociales, no tienen a Dios en su corazón. Se la pasan hablando mal de todo el mundo. Son amigos de todo el mundo, me dice a mí una cosa, luego allá va y dice otra, luego va y me trae lo de la otra, y así”.

Además, terminó diciendo que: “Es un chismería terrible en el mundo de la farándula de las redes sociales y cuando hay un evento, todos se saludan de beso, porque son tan hipócritas que todos se saludan, se dan un abracito, y usted diciendo: ‘no, yo confiando en ella’. No, horrible”.