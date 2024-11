Relato de miedo: Actriz Katherine Porto fue herida en intento de robo en Bogotá

Katherine Porto ha sido una de las actrices colombianas que ha marcado la televisión colombiana con su participación en producciones como ‘Pasión de Gavilanes’ y ‘Hasta que la Plata nos separe’ y nominada a diferentes premios India Catalina. En las últimas horas, la actriz contó a través de un video el momento de pánico que vivió tras un intento de robo en Bogotá.

Actriz Katherine Porto fue herida en intento de robo en Bogotá

En un video publicado por la actriz mencionó “Acabo de salir de la Clínica Santa Fé y estaba esperando mi taxi en la séptima por todo el anden me robaron, me cogieron el celular, me sacó sangre y todo porque me lo arrancaron. Mis angelitos que me cuidan y me protegen porque se les cayó el celular, pero tengo el corazón a mil en este momento”. Del mismo modo, mencionó se refirió a la inseguridad del ciudad y del país “Estamos en un país super inseguro y se me había olvidado. Se me había olvidado que no podemos caminar libre, que tenemos que sentir miedo. Estoy guardada aquí en el Santa Fe porque no sé si pedir un carro”.

Del mismo modo, en respuesta a este video, los internautas reaccionaron realizando comentarios como “Pero el Alcalde de Bogotá que la inseguridad es solo percepción, válgame Dios”, “Nunca ha sido diferente, barro por la actriz que tuvo q pasar por ese mal momento”, y comentarios similares criticando la seguridad de la ciudad.

Si bien la actriz se salvó de ser hurtada, resultó bastante asustada y ligeramente herida en su mano derecha, dejando incertidumbre en su percepción de la ciudad ya que también mencionó que hace un mes estaba fuera del país y se le había olvidado la realidad de inseguridad que se vive en la ciudad.