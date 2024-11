Esta es la fecha en la que Pipe Bueno le dice adiós a Colombia con Luisa Fernanda W, ¿antes de lo esperado?

Yo me llamo, Caracol televisión

Yo me llamo Caracol televisión

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más reconocidos en Colombia, teniendo en cuenta que a lo largo de más de 20 años ha estado presente de los hogares colombianos, estando presente durante las 24 horas del día, brindándoles información de primera mano. Pero también entretenerlos a partir de toda una gama de producciones, entre ellas, ‘Yo me llamo’, reality de canto reconocido por contar con figuras como Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, sin embargo, recientemente no solo se conoció que el paisa no estará en el programa, sino también que esta es la fecha en la que Pipe le dice adiós a Colombia con Luisa Fernanda W.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Pipe Bueno habló de la difícil promesa que cumplió por la vida de su abuelo, “fue un año muy áspero”

Desde hace varios meses, Pipe confesó que luego de un buen tiempo de estar pensándolo, decidió radicarse en México y abandonar Colombia con el fin de seguir dando a conocer su talento en los escenarios y en esa medida internacionalizar su carrera. Aunque esta no terminó siendo una decisión sencilla, sí estuvo apoyada por su pareja, Luisa Fernanda W, ya que en pasadas entrevistas el paisa dejó claro que si la creadora de contenido decía que no, él también se iba del país debido al amor que siente por ella y por sus hijos.

Si bien, para aquel momento, el exjurado de ‘Yo me llamo’ no reveló la fecha exacta en la que se iría de Colombia, en medio de una entrevista con la emisora ‘Tropicana’, el periodista confesó que luego de varios meses de estar buscando una casa que se acoplara a las condiciones tanto de él como de su pareja, por fin la encontraron, pero hasta el momento este sitio sigue sin ser amoblado, pues quien se encargará de cada uno de los detalles de Luisa Fernanda W.

Asimismo, Pipe Bueno confesó que pasará la Navidad y el año nuevo en Colombia para posteriormente radicarse durante un tiempo en México: “Ya estaremos entrando, entrando será el año entrante en enero o febrero, porque ya aquí la jefe tiene que ir, que los muebles que esto, entonces esa parte se la dejo a ella para que esté a gusto con lo que a ella le gusta (…) Ella está haciendo un gran esfuerzo porque nos vamos por mi carrera”, agregó el artista en medio de una entrevista para la mencionada emisora.

¿Cuáles son los negocios de Luisa Fernanda W?

Luisa Fernanda W, la pareja de Pipe Bueno, con quien lleva ya varios años de relación, además de darse a conocer por ser creadora de contenido, también es la cara de diferentes marcas nacionales. Sin dejar de lado, que también hace parte del restaurante ‘Rancho MX’ de su propia marca de maquillaje como lo es ‘Divva’. Sin embargo, hace pocos meses anunció su liquidación.