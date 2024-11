Critican a Shakira por no incluir a Latinoamérica en la rifa del Lamborghini

El carro de Shakira que mostró en el video de ‘Soltera’ es un Lamborghini Urus S morado que se adaptó a sus gustos en el “Departamento Ad Personam” de la marca italiana. El auto tiene una pintura exterior mate viola nebula y un interior verde.

PUBLICIDAD

Lea también: Sebastián Yatra dice que no cree que Shakira regale su lujoso carro

La noticia sobre lo que haría con él se conoció el pasado 12 de noviembre cuando apareció junto al cantante Sebastián Yatra en un video dentro del lujoso carro cantando el tema ‘Las De La Intuición’ que le pidió que la incluya en el repertorio de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Luego el intérprete de ‘Dos Oruguitas’ halagó el vehículo y la barranquillera reveló lo que hará con él. La expectativa creció durante todos los días siguientes y finalmente se tienen más noticias al respecto, de parte de la misma Shakira.

“¡Lo prometido es deuda! ¡Confirmo! Voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame 💜”, precisó Shakira.

Indicó que no es necesaria ninguna compra y que está abierto solo para residentes de los Estados Unidos que sean mayores de 18 años. El concurso finalizará el próximo 29 de noviembre de 2024. Y el ganador será anunciado en vivo en ‘Despierta América’ el 6 de diciembre.

¿Cómo participar en la rifa del carro de Shakira?

Llenar el formulario de registro para participar en el concurso.

Hacer el baile de ‘Soltera’ y grabarlo

Compartir los videos en Instagram Reels o TikTok usando la canción ‘Soltera’ de Shakira e incluir la etiqueta #ElCarroDeShakira en el título

Shakira deja por fuera del sorteo del carro a Latinoámerica

Si bien es inédito esto que hará Shakira con el lujoso carro las críticas no tardaron en llegar, pues el solo hecho de ser exclusivamente para residentes de los Estados Unidos desató varias reacciones en las redes sociales.

“México que ya le lleno diez fechas para su nuevo tour y toda Latinoamérica viendo que el sorteó solo es para USA”, “Los fans de Shakira en USA no le han llenado ni un estadio y ya les anda regalando su carro. 🥱” y “¿Y si participo por el carro de Shakira, aunque no viva en USA? La peor diligencia es la que no se hace 🙂‍↔️”, son solo algunas de las reacciones que destacan.