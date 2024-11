‘El hombre caimán’ de ‘Sábados Felices’ reapareció en silla de ruedas; ¿qué le pasó?

‘Sábados Felices’ es uno de los programas más reconocidos de la televisión colombiana y por él, han pasado varias figuras que son consideradas iconos de la comedia; una de esas personalidades es la de ‘El Hombre Caimán’ que se hizo reconocido por su rutina cantada durante el programa. Álvaro Lemmon, ha tenido apariciones algo polémicas en sus redes sociales, pues en un video incluso llegó a decir que no se encontraba en una situación económica buena; en esta oportunidad reapareció, pero sorprendió a muchos por su situación de salud.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: ‘Alerta’ reveló sus condiciones para volver a Caracol y la manera en la que cambiaría ‘Sábados Felices’

Álvaro ha demostrado que es bastante cercano a algunos de sus amigos del programa de comedia, uno de los más cercanos es Alerta, el comediante de 59 años que brillaba en las pantallas como el ‘Cuentahuesos’, en un video que hicieron juntos recordando a la recientemente fallecida Gorda Fabiola, se vio a ‘El Hombre Caimán’ en una silla de ruedas.

Aunque no es evidente lo que le ha pasado al ‘Hombre Caimán’, una vez había comentado para las cámaras de televisión que la edad no había llegado sola y que ahora, a sus 74 años tiene algunos problemas para movilizarse, razón por la cual podría estar en silla de ruedas; aun así este no ha sido un impedimento para su trabajo, pues sigue compartiendo y promocionando su nuevo negocio; se trata de un salón de once y tienda llamado ‘De Todo con el Caimán’, localizado en el sector de El Rodadero en Santa Marta.

La pelea de los comediantes de ‘Sábados Felices’ con Culotauro

Tras la muerte de la Gorda Fabiola, varios de los humoristas que compartieron junto a la comediante en ‘Sábados Felices’ lamentaron su fallecimiento con mensajes en redes sociales, sin embargo, Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’ hizo un chiste en sus redes sociales que molestó a muchos, diciendo “Enfocadito’. Ahorita se abrió una vacante grande. Porque murió la ‘gordita”, comentario que no causó agrado entre los familiares y seguidores de la comediante, además de que Alerta, el recordado ‘Cuentahuesos’ de Día a Día, respondió al comentario de Culotauro.

Esta respuesta en definitiva no fue muy amigable, y lo acusó de ser un “sicario”, comentario que fue replicado en diversos medios y el mensaje llegó hasta Camilo, que hizo un video respondiendo, diciendo: “es un comentario que era real, todos algún día nos vamos a morir”, además el video fue una forma de darle tranquilidad a la abuela de Culotauro que se preocupó por los comentarios de Alerta.