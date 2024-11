Opiniones divididas tras el estreno de +57 de Karol g, Feid, J Balvin, ¿no era lo que se esperaba?

Este jueves 7 de noviembre los máximos exponentes del reguetón en Colombia se juntaron para entregarle al país una de las canciones que más han generado expectativa entro los seguidores del género urbano. La canción titulada como +57 se estrenó a las 7:00 pm y tuvo la presencia de Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro y el joven Dfmz, quienes hace unos días anunciaron la colaboración por medio de sus redes sociales, posteando una foto en donde están juntos. Por su parte, Karol G posteó un video donde se logra escuchar a J Balvin mencionando a todos los artistas que están dentro del tema. La noticia tomó a todos por sorpresa y generó expectativas altas, pues muchos esperaban que este junte fuera como el icónico tema de exponentes puertorriqueños ‘Llegamos a la disco’ de Daddy Yankee, Arcángel, Baby Rasta y Gringo, Kendo Kaponi, De la Guetto, Farruko y Ñengo Flow.

Si bien hay miles de fans que aclaman la canción y que están conformes con los 5:00 minutos que dura el tema, hay otros que no han dejado de criticarla. También están haciendo una especie de ranking de quien de todos los artistas lo hizo mejor, uno de los comentarios que se repite mucho es que la canción se adaptó al estilo musical de Feid. En cuanto al joven de Buenaventura, Dfmz, se decía que por qué razón estaba en la colaboración, pero ahora figura como el que mejor hizo su trabajo dentro del sencillo. Otra de las mayores críticas, es a la pista de la canción, que estuvo a cargo del famoso productor Ovy On the Drums.

“Más de lo mismo. Todos ya están en decadencia. Ese es el problema cuando hacen música básica en vez de arte.”, “Tantos reggaetoneros para eso? Muy genérico”, “Espere más por los que sirvieron en el tema. Yo creo que el beat de Ovy es muy simple y que Sky estuviera mucho mejor trabajado.” Son algunos de los comentarios que se encuentran vía X.