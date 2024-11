“No estoy triste”: Mabel Cartagena anunció un cambio en su vida para proteger a su familia

Mabel Cartagena se sinceró con sus seguidores en relación a su reciente actividad en las redes sociales, indicando que próximamente tomará una nueva medida para proteger a su familia y a ella misma después de haber vivido un intenso episodio de acoso de parte de un hombre, lo que llevó a que protagonizara todo un proceso legal al respecto.

Hace un par de semanas, la presentadora decidió compartir a través de más de 25 historias de Instagram que un perfil en Instagram se encargó de recopilar algunas publicaciones y subir mensajes destructivos sobre ella. Pero aseguró que las cosas escalaron recientemente cuando no solo se limitaba a sus publicaciones, sino que terminó reclutando a personas cercanas a ella para tomarle fotos a sus hijos en sitios públicos.

Esto la llevó a tomar acciones legales, anunciando en las publicaciones que ya inició un proceso legal para demandar al responsable de esta cuenta de Instagram, indicando que todo está empezando a moverse para tener resultados positivos.

Sin embargo, algunos seguidores han notado que desde este incidente ha estado un poco menos alegre y enérgica a la hora de compartir sus publicaciones, razón por la cual decidieron preguntarle si se encuentra bien. Y ante esta interrogante, Mabel Cartagena decidió pronunciarse para aclarar la situación.

“No estoy triste (...) Simplemente quiero hacer algunos cambios, siento que es momento de hacer un contenido capaz un poco más maduro”, dijo con seguridad la colombiana, resaltando que quiere llevar sus redes sociales con un enfoque más profesional y menos jocoso.

Este cambio también está acompañado de una nueva medida que tomará en cuenta para proteger un poco más su vida privada, indicando que próximamente sus seguidores notarán un cambio para evitar que ella y sus seres queridos queden expuestos, tal y como le sucedió recientemente.

Mabel Cartagena tomará una medida para proteger a su familia

En la misma serie de historias, la creadora de contenido contó que no solo quiere hacer más profesional su cuenta de Instagram y el tipo de contenido que publica en cuanto a la realización de los videos y su producción, sino también con otro aspecto importante.

Y es que Mabel Cartagena dejó claro que quiere dejar a un lado el aspecto personal para limitarse al contenido profesional, dejando de publicar detalles sobre su vida privada, su familia o sus sentimientos.

“Quiero hacer de este, que es mi trabajo, algo más profesional en donde de pronto no tenga la necesidad de exponer tanto ni mis emociones, ni a mi familia, ni mi matrimonio (...) Ya que tanto me lo dicen, que ustedes se exponen, bueno, listo, entonces no exponer tanto esas cosas de las que no quiero que el día de mañana se aprovechen y jueguen con esas cosas”, concluyó la colombiana.