Este sería el famoso cantante con el que Carolina Acevedo de ‘Masterchef’ le fue infiel a Roberto Cano

Carolina Acevedo, actriz ibaguereña reconocida por sus papeles en telenovelas como ‘Nuevo Rico y Nuevo Pobre’ y ‘La Nocturna’, ha dejado una huella significativa en la televisión colombiana. Su más reciente participación en la quinta edición de ‘MasterChef Celebrity’ la llevó a ganarse tanto el cariño como la crítica de los televidentes; ahora la actriz decidió abrir su corazón para hablar de sus relaciones pasadas y su noviazgo actual.

Hace algún tiempo, Carolina había comentado que estuvo casada con Roberto Cano, pero durante una entrevista de ‘La Sala de Laura Acuña’, Carolina aclaró lo que sucedió que le hizo finalizar su relación y tiene que ver con una tercera persona. La actriz comentó que mientras Roberto estaba participando de un reality, ella se dio cuenta de que ya no sentía nada por el también actor, razón que la llevó a finalizar su relación.

“Roberto se fue a La isla de los famosos y conocí a alguien, me enamoré... Lo estoy diciendo así. Me enamoré de ese personaje... Cuando Roberto volvió de la isla, yo ya no sentía nada y él se dio cuenta. En esa época no había WhatsApp, eran mensajes de texto; yo no borré los mensajes de texto. Roberto agarró mi celular, imprimió todos los mensajes y me dijo: ‘Nos separamos’, y yo ‘Ok’, y así fue”, afirmó en la entrevista; cómo muchos lo recuerdan de los años 2000, se dio a conocer el rumor del tercer personaje del que habla Carolina es Fonseca, con quien habría sostenido una relación sentimental por un tiempo.

¿Quién es la actual pareja de Carolina Acevedo?

Carolina lleva una relación de algunos años con Lucas Jaramillo, quien también tiene experiencia en el mundo de los reality shows. Participó en ‘La isla de los famosos’, un programa de supervivencia donde logró llevarse el premio mayor. Al parecer, Carolina y Lucas se conocieron luego de que este último terminara su relación con Cristina Umaña, prima de Carolina Acevedo.

El amor es evidente en la pareja, pero durante una entrevista para ‘Los 40′ en ‘Los Impresentables’ le consultaron a Carolina las posibilidades de casarse con Lucas, a lo que Carolina respondió: “ya me he casado, eso de vestido blanco ya ‘check’. Yo pienso que más que un matrimonio es un compromiso de los dos. Ya, pues fiesta, podemos celebrar que estamos enamorados y celebramos el amor, pero un matrimonio ya pasó. Además, es una gastadera de plata, con esa plata viajamos a Europa”.