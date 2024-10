Raúl Ocampo reveló que le hacían bullying por ser “bonito”

Raúl Ocampo se ha convertido en una clara referencia de las artes en Colombia y el resto del continente, pues sabe cómo darle vida a cada uno de los papeles de los que ha tenido la responsabilidad de personalizar. Y es por ello que rememoramos sus más icónicos personajes.

Recientemente fue uno de los invitados de ‘The Susos Show’ de Dani Hoyos con su personaje ‘El Suso Paspi’ en el que reveló algunas cosas de su vida, y uno de los clips fueron compartidos en las redes sociales de Caracol TV en el que contó que sufrió de bullying.

“Yo le voy a decir algo, eso suena como a ‘ay tan víctima’ ¿cierto? Como a ‘ay porecito’. A mí en la familia, yo no sé por qué y seguro usted va a decir que algo con el panadero o alguna vaina así, pero de la casa mía, de mis primos, de mis familiares, el único que tiene como estos colores soy yo”, contó Raúl Ocampo.

El actor reveló que por momentos sentía que no pertenecía y con ello las consecuencias de esa situación, ya que la considera una discriminación. Y a sus palabras agregó un mensaje poderoso que tiene que ver con entender los motivos de una persona para discriminar a otra.

“Entonces mira, al final no importa porque le hagan a usted discriminación o lo que sea, en esencia era una discriminación. Y yo lo que sentía en esos momentos era que yo no pertenecía. Imagínese lo que es uno sentir que no pertenece. Y seguro a todo el mundo le ha pasado, porque a todo el mundo nos hacen discriminación de una u otra forma. Yo la estoy tirando así en general para que todos puedan decir ‘yo también me he visto en esa posición’. Y al final lo que uno tiene que hacer con esas cosas de la discriminación es entender”, dijo Raúl Ocampo.

Finalizó diciendo que las críticas son un espejo, en el que quien hace un comentario es porque ve reflejado en el otro algo que le incomoda de su propia personalidad. Agregó que hay que entender que las otras personas están en un problema y que uno trabajo en lo que pueda controlar, ya que no se puede manejar lo que otros digan, pero sí la manera de reaccionar.