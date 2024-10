Shakira dice que su canción con Bizarrap para Piqué fue un “exorcismo”, pero que necesita varios álbumes para sanar

“Las mujeres ya no lloran” fue el disco que marcó el regreso de Shakira al mundo de la música. La cantante colombiana estuvo un poco alejada de los escenarios, porque disfrutaba de su vida de pareja con Gerard Piqué, exfutbolista con quien tuvo dos hijos (Sasha y Milan).

Sin embargo, a mediados de junio del 2022, ambos anunciaron una separación irreversible, por presuntas infidelidades de Piqué, con quien actualmente es su novia, Clara Chía Martí.

En el medio del dolor por la ruptura, Shakira se metió en su estudio para encontrarse consigo misma y canalizar sus sentimientos hacia la creación de nueva música. Así nació este álbum que salió en 2024 y que incluye temas como la famosa Sesión 53 con Bizarrap.

Acerca de ese tema, Shakira comenta que fue uno de los que escribió en su momento de más intensidad emocionalmente.

“Es una canción que nace en un momento de mucha intensidad emocional. Dejé que las emociones se asentaran, como pasa con el vino, fue una liberación, un exorcismo y una manera de encontrarme más liviana después de eso”, dijo en una entrevista a la revista GQ.

Sanar le costará varios álbumes

En la misma entrevista comentó que si bien dejó todo por cada uno de los temas que escribió, está segura que todavía le quedan algunos sentimientos que escarbar en su interior, asegurando que sanar esta ruptura probablemente le lleve varios álbumes.

.“Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar. El duelo es un proceso que no es lineal. Está lleno de picos y valles”, dijo Shakira.

“El proceso de sanación es largo. Me llevará unos álbumes. Es mentira que con ‘Última’ me iba a sacar todo de encima. Siempre hay más que escarbar”, reveló, según la revista Quién.