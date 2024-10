Periodista de Noticias RCN habló de su embarazo a los 44 años y si planea tener un tercer hijo

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más reconocidos en la pantalla chica, pues a diario se encarga de entretener e informar a los televidentes, siendo una de las producciones más importantes, Noticias RCN, el cual se encarga de brindar los hechos principales que suceden en el territorio colombiano durante las primeras horas del día hasta el final de la noche. Por supuesto, bajo la dirección de un amplio grupo de periodistas y recientemente una de ellas confesó el proceso para ser madre después de los 44 años de edad.

Jessica de la Peña con el paso de los años se ha convertido en una de las periodistas principales de Noticias RCN, ya que ha estado presente durante las emisiones principales del medio día, en un primer momento desde el set principal y ahora desde la ciudad que la vio crecer Cartagena.

Pero en medio de su labor periodística y de seguir cumpliendo sus sueños cuando de periodismo se trata, también decidió conformar una familia, luego de haber encontrado el amor Ernesto Chalela, sin embargo, este paso no fue sencillo y durante una dinámica de preguntas por medio de sus redes sociales, Jessica de la Peña habló de la edad en la que tuvo a su último hijo.

“Me encanta hablar de este tema, me encanta esta pregunta porque yo tuve a Luna a los 40 años y a Sebastián a los 44 años. Una edad en donde médicamente dicen que es de riesgo, que es difícil, pero bueno, a mí me fue súper bien, embarazos naturales, embarazos espectaculares. A mí no me dio un dolor de cabeza, partos también buenísimos, no supe lo que era el poder de una cesárea, ni tampoco una depresión postparto gracias a Dios. Me siento super afortunada de que Dios me dio esa oportunidad de ser mamá a esa edad, en donde dicen que es muy difícil y que no se puede, además de tener hijos súper sanos (…)

Yo siempre doy como ejemplo esto y le digo a las mujeres, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe, no se sientan vencidas, no se sienta como que no lograron su sueño. Hay tiempo. Hay esperanza, yo esa historia con Ernesto la voy a contar después”, fueron las declaraciones expuestas por parte de la Jessica de la Peña.

¿Jessica de la Peña, presentadora del Canal RCN, tendrá un tercer hijo?

Cabe resaltar que ante la duda por la llegada de un tercer hijo, Jessica confesó que en cierto momento lo pensó e incluso lo había hablado con su pareja, pues según ella, tenía salud, fuerza, ganas y amor, sin embargo, al final esto no se dio: “En esta casa, ya somos un combo grande: Marti, Lucy, Luna, Sebas, Erne y yo. Así que por eso la idea se fue descartando. Somos demasiado felices así y yo me quedé con mi parejita. Así que no tengo nada que extrañar. Tengo 4 hijos, dos de ellas prestadas, que saben que las amo infinitamente. ¿Para qué más? Dios ha sido perfecto conmigo…”