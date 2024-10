“Me has dejado varias señales”: el emotivo mensaje del hijo de la Gorda Fabiola a su mamá

Este 19 de octubre se cumplió el primer mes de la muerte de la Gorda Fabiola, una de las humoristas más importantes de la historia de Colombia. Para conmemorar esta fecha, decenas de figuras públicas, colegas, amigos y familiares le han dedicado unas sentidas palabras a través de sus redes sociales. Lo propio hizo su hijo, David Polanía, quien le escribió una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram.

Para empexzar, recordó que el calendario ya marcó un mes desde lo que fue una “dolorosa partida”. Además, sostuvo que las lágrimas se han escurrido por su cara.

“Es inevitable pensar en el último beso delicado que me diste en la frente, o tu risa con cada ocurrencia mía, o los “te amo mijito” cada vez que hablábamos. Lo que en el pasado fue parte de mi día a día, ahora es un cúmulo de recuerdos que mi mente atesora.Los primeros días tras tu fallecimiento no fueron fáciles de lidiar. Jamás en mi vida había sentido tanta tristeza”, sostuvo David en su publicación.

Luego, sostuvo que a pesar de que ha estado rodeado de su pareja, su familia, sus amigos e incluso de todo el país, lo único que quería era volver a tenerla cerca.

En efecto, la noticia de la muerte de la Gorda Fabiola paralizó al mundo del entretenimiento en Colombia y millones de colombianos manifestaron su tristeza a través de las redes sociales. Además, los humoristas más famosos del país también les dierons sus condolencias a los familiares de la comediante.

Las señales que recibió David Polanía

Más allá de todo el dolor que le ha producido la muerte de su mamá, David Polanía sostuvo que su anhelo de tenerla más cerca de él empezó a cumplirse.

“Me has estado dejando varias señales que es imposible llamarlo coincidencia. Sé que eres tú, mamita linda, y te agradezco cada una de ellas. Poco a poco, mi vida vuelve a tomar su rumbo. Por primera vez desde tu partida, pude reír con el cariño de Natilla y Benito (quienes están rodeados de mucho amor en casa); por primera vez desde tu partida, me atreví a hacer cosas distintas de las cuales estarías maravillada; por primera vez, empecé a recordarte desde lo bonito de tu ser y no lo agobiante de tu partida”, contó David.

Y si bien señaló que a veces puede sentir que lo rodea la tristeza, lo cierto es que sentir la guía que le ha brindado durante estas semanas le ayuda a encontrar la calma.