Carolina Gaitán mostró cómo quedó su abdomen después de dar a luz a su hijo

La actriz de 'Sin senos no hay paraíso' dio a luz a su primer hijo llamado Salomón. / Foto: Instagram @lagaita - Tomadas el 17 de octubre de 2024.

La actriz Carolina Gaitán, conocida por su participación en exitosas producciones como ’Sin senos sí hay paraíso’, ‘Encanto’ y ‘Rojo Carmesí’, dejó sin palabras a sus seguidores al compartir cómo ha quedado su abdomen después de haber dado a luz a su primer hijo, Salomón. A pocos meses del nacimiento, la artista ha mostrado un sorprendente estado físico que ha generado admiración y elogios en redes sociales.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Carolina Gaitán dio a luz a su bebé Salomón: No es colombiano

Carolina, quien ha sido una figura destacada en la televisión y el cine tanto a nivel nacional como internacional, ha mantenido a sus fanáticos al tanto de su proceso de recuperación posparto. Recientemente, decidió compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que capturan distintos momentos de su vida actual, mostrándose segura y orgullosa de su cuerpo.

Entre las imágenes que subió, algunas en atuendos casuales y otras desde diferentes partes de una casa, hubo una que causó especial sensación. En esta, la actriz aparece exhibiendo su abdomen después del parto, lo que sorprendió a muchos por lo tonificado que se encuentra a tan solo unos meses de haber dado a luz. La imagen, que muestra a Carolina frente a un espejo vestida con un pantalón negro y un top del mismo color, fue recibida con elogios por parte de sus seguidores.

Carolina Gaitán Carolina Gaitán

Además de las fotos, Carolina también compartió un breve video en sus historias de Instagram, en el que se le ve al final de su rutina de ejercicios. En el clip, la actriz aparece vestida con un conjunto deportivo oscuro, con audífonos puestos y rodeada de pesas, mientras se sienta en una banca. Acompañó el clip con un mensaje que indicaba que había finalizado su entrenamiento, destacando su constancia en el cuidado físico.

Carolina Gaitán Carolina Gaitán

¿Quién es el padre del hijo de Carolina Gaitán?

El padre de su hijo, Samir Helo, es empresario y trabaja como CEO de Quántica BPO y All in Group, dos espacios de comunicaciones. También es piloto y artista plástico, desempeñándose como maestro de artes plásticas de la Universidad de los Andes. Juntos, han formado una familia que ha sido objeto de admiración por sus seguidores, quienes no dejan de halagar el amor y el apoyo mutuo que se profesan.