Mónica Rodríguez se fue contra seguidora por cuestionar su ética profesional

Ver a la Mónica Rodríguez en sus publicaciones es llenarse no solo de información, sino de mucha vitalidad y sonrisas, pues la energía que emana con su mirada y sonrisa atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital en sus diversas redes sociales.

Y es que no solo se trata de información, sino de algunos videos divertidos, pero también de otros de su vida como la nostalgia que generó en las personas que siguen su carrera cuando mostró el video de despedida que le hicieron en ‘Noticias Uno Colombia’ junto a unas palabras emotivas a los televidentes y compañeros de trabajo.

Sin embargo, recientemente ha protagonizado una polémica en las redes sociales y todo lo inició una seguidora quien la tildó de envidiosa y que por tal motivo le va mal en su carrera. “Por eso @MONYRODRIGUEZOF le pasa lo que le pasa, por azuzadora, por su mala leche, es envidiosa con sus colegas y la persona que es así, no le va bien”, escribió la usuaria @MnicaEncisoMar1.

Las palabras no pasaron por alto para la presentadora, pues la usuaria la etiquetó en el trino, y de sobre la misma publicación Mónica Rodríguez citó para dar su respuesta ante el comentario y dijo que no puedo dormir en paz cada día de su vida, sin deberle nada a nadie

“No señora. No envidio lanzar suspicacias al aire sin responsabilidad. A mí no me va mal y por fortuna, opino sin ningún tipo de ataduras. Si decir que ‘no me va bien’ se refiere a que no tengo un trabajo en este momento o que muchas puertas se cerraron por hablar directa y abiertamente sobre diferentes temas del país, pues es su visión. La mía, es que puedo dormir en paz cada día de mi vida, sin deberle nada a nadie”, escribió en primera instancia Mónica Rodríguez.

Mónica Rodríguez responde a acusaciones de seguidora Foto: captura de X.com @MONYRODRIGUEZOF

Seguidamente subrayó la forma correcta de hacer periodismo haciendo referencia a la publicación a partir a de la cual la usuaria hizo el comentario —la cual fue eliminada— para que las informaciones no pongan en riesgo a las personas involucradas

“Ahora bien, hablo sobre este caso particular porque esto hace daño a la profesión. Insisto y lo he dicho de muchas maneras, es válido hacer oposición e indagar por lo que no esté bien en este país sin importar qué o quién esté implicado, pero investigando concienzudamente y no basándose en rumores. Sugerir no es hacer periodismo responsable y menos poner a alguien en riesgo en un país donde te persiguen, secuestran o asesinan, por tener 3 pesos. Buena tarde”.