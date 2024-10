Mario Espitia cuenta cuál fue el mejor beso que ha dado en la televisión: “No podia controlarme”

Mario Espitia es un reconocido actor barranquillero que ha cautivado al público con sus interpretaciones en diversas producciones televisivas y cinematográficas, en su mayoría interpretando personajes de su región, es recordado por las novelas “Oye Bonita”, “Chepe Fortuna”, “Rafael Orozco, el ídolo”, “Leandro Díaz” entre otras más. Además de su trabajo como actor, Espitia también ha incursionado en el mundo de la presentación, demostrando su capacidad para conectar con el público y conducir diversos programas. Su trayectoria artística se ha caracterizado por una constante evolución, explorando diferentes géneros y formatos, lo que lo ha convertido en uno de los rostros reconocidos y recordados de la televisión colombiana, por estos días, el actor visitó Impresentables de Los40 y allí confesó cuál ha sido el “peor” o “mejor beso” de su carrera.

PUBLICIDAD

Como es de costumbre, en Impresentables suelen preguntarle a los actores por el peor beso que han dado durante grabaciones, en su mayoría han contado cómo fue, más no con quién fue. Pero la respuesta de Mario fue diferente a todas, al responder que su peor beso lo catalogaba así porque resulto generando otra cosa, esto sucedió en medio de la grabación de una novela, en la que el actor prefirió no nombrar porque podían identificar a la actriz. Ese sería el primer beso de Espitia en la televisión, lo que lo puso nervioso por el hecho de que su compañera le parecía bastante atractiva y en parte celebró que esta escena le tocará con ella.

En primer momento, durante el ensayo practicaron el beso, al grabar la escena real el actor describe que sentía cómo perdía el autocontrol olvidando que estaban en grabaciones: “Yo el cimbronazo, la testosterona bajando. Entonces, yo cogí confiancita, salió el gamincito que todos y le dije: ‘¿Así tal cual?’ Y me dijo: ‘Así tal cual” contestó Espitia. Además, indico que para ese momento ambos estaban solteros, lo que genero este beso es que surgiera un tipo de romance fuera de la pantalla: “A mí no me importaba que estaba pasando a mi alrededor, yo estaba como de 15 años con la noviecita en el parque, por eso fue el peor, porque muchas veces no podía controlarme”, aseguró. Para luego relatar, que durante una escena de cama pasó lo mismo, se dejaba llevar bastante.

A pesar de que el barranquillero evitó mencionar la novela, los internautas especulan que esto sucedió en la novela “Oye Bonita” interpretada por Karol Márquez y Diana Hoyos, allí Espitia interpretó a `Buggy Amador’.