¿La acosaba? Jessica Cediel contó la incómoda situación que vivió con un hombre en la calle

Jessica Cediel contó una breve anécdota en sus historias de Instagram en donde dio a conocer que vivió una situación con un hombre que la abordó mientras estaba en la calle, dando a entender que no estaba segura si era algo “cool” o algo “que asusta”, aunque un detalle en su narración dio a entender que no se sintió cómoda.

PUBLICIDAD

La colombiana regresó a la pantalla chica figurando como presentadora en la segunda temporada de ‘La Descarga’ junto con su compañero Carlos Calero, además de la participación de Gusi, Marbelle, Santiago Cruz y Maía en el panel de jurados.

Puede leer: Presentadores de Día a día lloraron en vivo por la salud del padre de Jessica Cediel

A través de sus historias y algunas publicaciones, la actriz se encarga de compartir detalles relacionados con el programa, desde momentos detrás de cámaras, pasando por su paso por el camerino, hasta dedicarle agradecimientos a los televidentes por ver el programa.

Sin embargo, Jessica Cediel también suele abordar otro temas relacionados con otras de sus facetas, desde sus rutinas de ejercicio, la convivencia con sus hermanas y sus padres, además de otros asuntos de su día a día.

Y a propósito de esto, la modelo decidió contar una anécdota que vivió hace poco mientras estaba caminando por la calle, relatando que un hombre misterioso quedó flechado con su belleza, al punto de que tomó varias medidas para hacérselo saber.

“Yo iba caminando por la calle y entonces yo iba para allá, y había una camioneta estacionada mirando para acá, y había un señor con la ventana abajo. Y yo iba caminando y escuché: ‘hey, hey, hey, hey, no sé qué, estás muy linda, que tengas buena tarde’. Entonces como que yo miré y sonreí, y ya, X”, empezó a contar Cediel.

PUBLICIDAD

Lea también: “No es sexo”: Jessica Cediel estaría buscando “energía masculina” para cubrir esta necesidad

Las cosas se pusieron tensas para Jessica Cediel

En la misma historia, la presentadora contó que el hombre no quedó conforme con la sonrisa que le dio y quiso ir por más, ya que volvió a acercarse a ella para pedirle su número de teléfono.

“El man da la vuelta y se viene con la camioneta mientras yo estaba caminando, con la ventana abajo, y me dice como que: “oye, ¿será que me regalas tu WhatsApp o me meto en problemas?’. Y yo como que: ‘no, no se puede. Gracias’”, relató Jessica Cediel reflejando una cara de susto.

Antes de concluir con su historia, la colombiana indicó que no sabía cómo sentirse al respecto: “no sé si es algo cool o algo que asusta, ¿ustedes qué opinan?”.