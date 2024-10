No va más: ‘Epa Colombia’ desmintió los rumores sobre una supuesta boda con Karol Samantha

Epa Colombia le confirmó a sus seguidores que no tiene planes de casarse con ninguna persona en este momento, indicando que tiene algunas razones de peso que le impiden asumir este tipo de compromiso. Además, aseguró que se encuentra soltera de momento, aclarando que su ruptura con Karen Samantha es definitiva.

La empresaria llamó la atención de muchos internautas durante la semana pasada al publicar una conversación que tuvo con su expareja en donde dejó claro que ambas se encontraban en un mal momento de su relación, jugando con la idea de que se convertiría en madre soltera.

Acto seguido, en una serie de historias en Instagram no solo confirmó el fin de su relación, sino que también contó los motivos por lo cuales decidieron terminar, dando a entender que su expareja estaba actuando extraña y que solo la buscaba cuando ella quería.

Sin embargo, se filtró un video en las redes sociales en el que Epa Colombia le entrega un anillo a Karol, junto con una propuesta de matrimonio adjunta. Y si bien no se supo qué respuesta le dio la joven, muchos internautas especularon que fue algo positivo.

Y ante esta serie de rumores, la influencer decidió pronunciarse al respecto en una historia de Instagram para confirmar que no tiene planes de casarse con nadie de momento, dando a entender que no está preparada para este tipo de compromiso.

“¿Cómo crees que yo me voy a casar, amiga, si no estoy segura ni de mí misma? Casar es un compromiso con Dios, es de amar y respetar, y cuando se acaba el respeto pues no hay nada. Ya te dije, amiga, que ahoritica soy como Shakira”, dijo la colombiana haciendo referencia al tema ‘Soltera’.

Epa Colombia fue reiterativa para indicar que esta soltera

Además de aclarar que no quiere casarse y de hacer la referencia a la canción de Shakira, la joven aprovechó una pregunta de un seguidor para confirmar que en efecto se encuentra soltera.

En el clip, Epa Colombia responde manera afirmativa con su dedo y su cabeza ante la pregunta de un seguidor, dando a entender que relación no va más, a pesar de que en una historia de la semana pasada dijo que quería reconquistar a su exnovia.