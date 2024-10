“No sé qué es lo que pasa”: Karen Sevillano abandonará un gran proyecto en las redes por esta razón

Karen Sevillano le contó a sus seguidores que se verá en la obligación de abandonar un ambicioso proyecto en las redes sociales que llevaría a cabo el próximo mes debido a un inconveniente que le presentó, dando a entender que debido a su participación en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia no puede seguir adelante con este plan.

La influencer termino como la primera ganadora de este reality show de RCN y ViX, llevándose a casa no solo el título de vencedora y el abultado premio monetario, sino también una gran cantidad de seguidores nuevos que quedaron encantados con su personalidad.

Sin embargo, participar en este programa terminó pasándole factura con un proyecto que tenía en mente llevar a cabo antes de enterarse que estaría presente en la casa/estudio de RCN. Y es que la joven decidió no viajar a México para el certamen del Miss Universo de este año a celebrarse el próximo mes, tal y como había adelantado previamente.

En una serie de historias, Karen Sevillano fue abordada por una seguidora que le preguntó qué había pasado con sus planes de reportar desde México todo lo que sucedía en el certamen, a lo que ella respondió que ve difícil su asistencia en este momento debido a su falta de preparación.

“Como yo estuve gran parte de este año encerrada en el reality y todo eso, entonces yo no estuve tan al pendiente de esto”, dijo la colombiana en un clip, resaltando que no pudo estar atenta a la elección de la candidata colombiana ni del resto de las participantes, y por lo tanto, no sintió esa “conexión”.

Seguidamente, indicó que se siente desmotivada por esta falta de conexión, indicando que no pudo conocer nada la candidata colombiana, cómo se desenvolvió durante el certamen nacional, qué tanta popularidad tuvo o si ha mejorado en estos últimos meses, algo que le hizo perder el interés en la competencia de este año

Karen Sevillano seguirá con sus planes el próximo año

A pesar de que no seguirá adelante con su reportaje a través de las redes sociales, la influencer le dio esperanza a sus seguidores al confirmar que para el certamen del año 2025 sí estará presente y reportando los detalles del evento.

“Perdí el interés en serio, pero el otro año me voy con toda. O sea, yo estoy esperando que el año se termine y empiece”, dijo entre risas Karen Sevillano